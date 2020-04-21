Время Свободы: Разные проблемы главы "Роснефти" Игоря Сечина и школьников из деревни Собакино

Суд в Москве вновь приговорил к реальному сроку заключения Константина Котова, осужденного по «дадинской» статье ***Зафиксирован первый в истории случай, когда цена на нефть на торгах приобрела отрицательное значение***Арестованный инициатор массового митинга во Владикавказе против мер по борьбе с коронавирусом объявил голодовку