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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Чернобыль: радиация и пожар

Дороги к свободе. Чернобыль: радиация и пожар
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Дороги к свободе. Чернобыль: радиация и пожар

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Почему в 34-ю годовщину аварии на ЧАЭС Чернобыль вновь на первых полосах мировых медиа? Собеседники Виталия Портникова - Остап Семерак, министр экологии Украины (2016-2019 гг.) и Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги.

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