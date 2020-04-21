Дороги к свободе. Чернобыль: радиация и пожар

Почему в 34-ю годовщину аварии на ЧАЭС Чернобыль вновь на первых полосах мировых медиа? Собеседники Виталия Портникова - Остап Семерак, министр экологии Украины (2016-2019 гг.) и Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги.
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