Дороги к свободе. Чернобыль: радиация и пожар

Почему в 34-ю годовщину аварии на ЧАЭС Чернобыль вновь на первых полосах мировых медиа? Собеседники Виталия Портникова - Остап Семерак, министр экологии Украины (2016-2019 гг.) и Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги.