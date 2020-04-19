Постапокалипсис. Арье Готсданкер – о сценариях V, W и L

Во время кризиса 2008–2009 года активно обсуждались вероятные стратегии выхода из неприятной ситуации. Самый оптимистичный сценарий обозначали латинской буквой V: экономика резко просела, но также быстро восстановилась; можно сказать, что отделались легким испугом. W-сценарий подразумевал волнообразное восстановление, финансисты ещё называют такой вариант "пилой", когда вроде всё начинает уже налаживаться, но в какой-то момент опять рынки охватывает волна пессимизма. L-сценарий – самый пессимистичный, подразумевал долгое и трудное восстановление, как это обычно случается после крупных катастроф или глобальных конфликтов. Сейчас многие из тех, кто вчера был финансовым аналитиком, превратились в экспертов по вирусологи и эпидемиологии. Поэтому нет, наверное, смысла спорить о самом вероятном сценарии, лучше принять все три возможных.



Если человечество проявит чудеса организованности и победит пандемию в короткие сроки, то останется только понять, сколько это стоило, и, соответственно, скинуться всем миром на восстановление. Глобально ничего не изменится, все клятвенно пообещают мыть руки, не ходить больными на работу, не тянуть "в следующий раз" с введением карантина, но лет через десять может случиться очередной срыв и всё может повториться.

В случае с W-сценарием: какие-то страны справятся с пандемией, а у некоторых эффективно не получится. Сначала по миру прокатится одна волна, и когда уже будет казаться, что вот всё, уже победа, произойдет повторное заражение, и накроет вторая, а то и третья волна эпидемий. Что-то похожее можно наблюдать в многоквартирном доме, который борется с тараканами. Одни жильцы потравили, другие частично, третьи решили сэкономить ресурсы на дезинфекцию и потратить на "неотложные нужды". Какое-то время соседи будут пытаться договориться, устроить массовую дезинфекцию всего дома, но, скорее всего, попытки будут тщетны и каждому придется действовать самостоятельно. Этот сценарий обернётся не просто расходами, а некоторым фазовым переходом, после которого нужно менять привычки и приоритеты.

L-сценарий подразумевает резкое падение экономики и очень длительное восстановление. Глобально такую катастрофу мир испытал, вероятно, по итогам Второй мировой войны, но в некоторых странах были локальные периоды депрессии. Проанализировать опыт серьёзных катастроф прошлого и экстраполировать его на будущее очень сложно. В XX столетии экономика стала глобальной и взаимозависимой, мир потерял устойчивость. Удар по национальной экономике одной страны может вызвать цепную реакцию.

Кончится или нет в ближайшее время пандемия, я не знаю, но знаю, что люди не смогут бесконечно долго сидеть взаперти и бояться. Через какое-то время они начнут высовывать носы на улицу, осматриваться и задумываться о перспективах. Вызванный вирусом страх заставил нас предпринять защитные меры, уйти в изоляцию, закупить продукты, носить маски. Но затянувшийся страх сопровождается целым набором психологических проблем: повышенной тревожностью, фобиями, паникой, может спровоцировать волну психологических трудностей, с которыми человек умеет бороться ещё хуже, чем с вирусами.

Чем сильнее болезнь, тем слаще выздоровление

Тревожные, испуганные люди начнут искать виновных, и, скорее всего, ими окажутся политики, институты власти и государственного управления. Общество, особенно в развитых странах, верит в то, что на правительство можно положиться, что оно обо всём позаботится и со всеми проблемами справится. Однако основная миссия правительства сводится к тому, чтобы консолидировать и перераспределять ресурсы. Эта функция важна во времена благоденствия и экономического роста, но в кризисные периоды вполне бессмысленна, поскольку активов становится меньше, а расходов больше. Не правительство развивает экономику, а средний и малый бизнес, чиновники лишь помогают тем, кого сочтут достойными.

Завышенные ожидания от деятельности правительств во время кризиса только ухудшат ситуацию. Большинство сегодняшних лидеров своим успехом обязаны специалистам по связям с общественностью, всем тем, кто умело создаёт образы великих мудрых руководителей, которым можно доверять и на которых всегда можно положиться. Как только в борьбе с вирусом настанет передышка, мир охватит серьезный экономический шторм. Он быстро сорвёт маски, и политические элиты предстанут перед избирателями такими, какие они есть на самом деле, – обычными людьми с обычными интеллектуальными способностями. "Обнулившаяся" власть обостряет общественную потребность в сильной харизматичной личности, которая воодушевит, даст надежду и поведет за собой. Невозможно предсказать, каким будет этот лидер, созидателем или разрушителем, куда он поведет – к новому глобальному конфликту или к новым идеям и ценностям.

Чем сильнее болезнь, тем слаще выздоровление. Большая беда мобилизует, придаёт существованию смысл. Если получилось объединиться с другими людьми, чтобы вместе сражаться с невзгодами, то это добавляет важное ощущение социальности. Никто не думает: а что будет после победы? Мир вернётся к обычной жизни, но в ней много чего поменяется. Скажем мягко: нам всем после победы над вирусом и его экономическими последствиями потребуется длительный период реабилитации. На иврите слово "работа" (авода) означает также "служение", "призвание", современным языком можно сказать – "применение". Что придавало осмысленности нашему существованию до пандемии? Постоянная гонка потребления, культ денег и тщеславия? Жизнь – для того, чтобы больше потреблять, больше еды, лучшие машины, хорошие дома, постоянные путешествия? Выставлять свою "суперуспешную" жизнь напоказ в социальных сетях, для убеждения самого себя в правильности выбранного способа существования? Но можно ли будет вернуться после апокалипсиса к культу денег?

Серьёзный затяжной кризис, скорее всего, окажется болезненным, но вполне регулярным с исторической точки зрения переломным моментом для человечества. Согласно теории хаоса, когда система начинает показывать нелинейность, когда старые правила перестают работать, то изменения в ней становятся неизбежными, однако нелинейность поведения системы не дает возможности предсказать дальнейшее развитие. Единственное, что прослеживается: мир переходит в новое состояние, и для завершения этого перехода должна возникнуть новая идеология, соответствующий набор ценностей.

Арье Готсданкер – организационный психолог

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