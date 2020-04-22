Лицом к событию. Ленин - вирус?

Какими идеями вождь пролетариата заразил страну и мир? Какими свойствами Ленин наделил современную Россию? Владимир Путин воплощает ленинские идеи? Обсуждают автор биографии "Ленин" в серии ЖЗЛ, лауреат премии «Большая книга» 2017 года Лев Данилкин и доктор исторических наук, зам председателя ПАРНАС Андрей Зубов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30570015.html