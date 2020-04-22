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Время Свободы: Ахматова, Зощенко, Бродский и Довлатов спасают "Звезду"

Время Свободы: Ахматова, Зощенко, Бродский и Довлатов спасают "Звезду"
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Время Свободы: Ахматова, Зощенко, Бродский и Довлатов спасают "Звезду"

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Жители российских городов проводят он-лайн митинги с требованием к властям оказать помощь населению во время режима самоизоляции***На онлайн-аукцион в поддержку журнала «Звезда» выставлены лоты, связанные с именами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Анны Ахматовой, Михаила Зощенко и других известных литераторов ***К 150-летию Владимира Ленина. Особенности риторики вождя большевистской революции

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