Лицом к событию. "Он президент-нацист! Он забыл о своих еврейских корнях!"

У российских телеведущих появился отличный повод вернуться к теме Украины и вылить на голову ее президента новый ушат оскорблений и обвинений - его первая годовщина у власти. Какие цели преследуют федеральные телеканалы, посвящая часы своих ток-шоу обругиванию президента соседней страны? А также: какой будет судьба давнего недруга Кремля Михаила Саакашвили в новой роли - вице-премьера по реформам? В программе участвуют украинские журналисты: Роман Цимбалюк, Леонид Швец, Евгений Киселев.