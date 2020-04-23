Лицом к событию. "Он президент-нацист! Он забыл о своих еврейских корнях!"
У российских телеведущих появился отличный повод вернуться к теме Украины и вылить на голову ее президента новый ушат оскорблений и обвинений - его первая годовщина у власти. Какие цели преследуют федеральные телеканалы, посвящая часы своих ток-шоу обругиванию президента соседней страны? А также: какой будет судьба давнего недруга Кремля Михаила Саакашвили в новой роли - вице-премьера по реформам? В программе участвуют украинские журналисты: Роман Цимбалюк, Леонид Швец, Евгений Киселев.
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