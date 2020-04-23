Человек имеет право. "Шенген" на улицу

“Шенген на улицу” и стрельба на поражение. Верховный суд России разъяснил, когда нельзя штрафовать за выход из дома, а правительство готовит законопроект, расширяющий полномочия полицейских | Спасти тех, кто спасает нас. Как выживают некоммерческие организации в период пандемии и почему без них будет совсем плохо.