Человек имеет право. "Шенген" на улицу

“Шенген на улицу” и стрельба на поражение. Верховный суд России разъяснил, когда нельзя штрафовать за выход из дома, а правительство готовит законопроект, расширяющий полномочия полицейских | Спасти тех, кто спасает нас. Как выживают некоммерческие организации в период пандемии и почему без них будет совсем плохо.
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