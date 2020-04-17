Даёшь триллион "откатов"! Григорий Машанов – о пандемии коррупции

Российские власти собираются потратить триллионы рублей на борьбу с пандемией коронавируса и её последствиями. Об эффективности этих трат говорить пока рано, но, к сожалению, есть основания полагать, что кое-кто поспешит воспользоваться ситуацией для обогащения. Уже сейчас можно предсказать значительное число коррупционных скандалов, которые коснутся закупок медицинских аппаратов и лекарств по завышенным ценам, исчезновения закупленных масок и их перепродажи на черном рынке, низкого качества закупленных лекарств и техники. Например, без объяснения причин правительство отдало все госзакупки аппаратов искусственной вентиляции легких государственной корпорации "Ростех".



С 2014 года российское государство демонстрирует тенденцию к закрытости и непрозрачности. Это и закрытие информации о закупках государственных компаний, и преследование гражданских организаций, занимающихся открытостью публичной информации. Возникло устойчивое общее ощущение, что власть уверилась: открытость ей не нужна и даже вредит. Не последнюю роль сыграли в этом многочисленные общественные расследования, основанные на анализе открытых данных, после которых информация из государственных реестров обычно исчезает. Достаточно вспомнить сыновей бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки, которых после нашумевшего расследования переименовали в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9!

Закрыть систему госзакупок от общественного контроля полностью пока не получилось. Её запустили 10 лет назад, ещё в "медведевские" времена, которые сейчас кажутся бесконечно далекими. Благодаря сайту госзакупок мы в "Трансперенси Интернешнл – Россия" наблюдаем пандемию коррупции в виде вала закупок у единственного поставщика – это когда тендеры проводятся без конкурса, а чиновники выбирают победителя по своему хотению. Формально такие преступления оправдывают закупкой в режиме чрезвычайной ситуации, хотя этот режим и не объявлен. Пока закупают в основном лекарства и медицинскую технику, но можно не сомневаться, что перечень вскоре расширится. Во всяком случае, ещё только предстоит оценить потери от отсутствия даже минимальных конкурсных процедур, а легендарный триллион откатов покажется мелочью.

Чем непрозрачнее распределение бюджетных средств, тем больше их можно "распилить" и украсть

Кроме того, власти используют пандемию как информационное прикрытие для того, чтобы государственные структуры вообще были выведены из сферы общественного контроля. В начале апреля ФСБ попыталась незаметно протащить закрытие почти любой информации о своей структуре, командировках руководства, всех закупках и о комиссиях по конфликту интересов (а чуть ранее, наоборот, требовала открыть доступ к электронной переписке россиян). Это не только снижает открытость власти, но прямо противоречит любым рекомендациям, направленным на противодействие коррупции.

Очевидно, что чем непрозрачнее распределение бюджетных средств, тем больше их можно "распилить" и украсть. Но сейчас речь идет не просто о бюджетных потерях, сегодня цена коррупции – человеческие жизни. Опираясь на практику занижения смертности от кардиологических болезней, можно предположить, что и смертность от коронавируса может быть ниже официально регистрируемой. Перед российским обществом и государством стоит серьезный вызов, и в такой ситуации не будет преувеличением сказать, что коррупция убивает, в самом буквальном смысле.

Система государственных закупок в России уязвима для злоупотреблений, она формализована, ориентирована не на качество, а на самую дешевую цену. И даже такую процедуру федеральные власти фактически отменили явочным порядком! Нужно требовать от правительства России и администрации президента скорейшей реформы системы госзакупок. Но самое главное – нужно требовать открытости государства, расширения возможностей гражданского контроля за бюджетом и вообще за управленческими процессами в стране. Нужно заставить реально работать закон о доступе к публичной информации и реанимировать понятие "открытые данные". Нужно отменить антиконституционный закон об иностранных агентах, который фатально сказался на развитии гражданского общества. Нужно прекратить игры с внутренними офшорами в Калининграде и Владивостоке, ратифицировать Конвенцию о доступе к официальным документам и реализовать много других общеизвестных вещей, которые сделают российское государство понятным и открытым гражданам. Сейчас, когда цена на нефть упала до уровня 1999 года, бюджет не должен растрачиваться на "откаты".

Григорий Машанов – юрист некоммерческой организации "Трансперенси Интернешнл – Россия"

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