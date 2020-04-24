Лицом к событию. Антивирусный штаб берет власть Путина?

Началась ли в элите война?Способна ли система Путина выдержать удары нефтяного кризиса? Каков будет накал социального недовольства, уже прорвавшегося на Кавказе? Обсуждают политолог и экономист Владислав Иноземцев и экономист Евгений Гонтмахер. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30574134.html