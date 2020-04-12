По разные стороны границы. Глеб Яровой – о двух Карелиях

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"Мы сходим с ума в однокомнатной квартире с двумя детьми, потому что даже во двор выйти нельзя, – пишут наши друзья из Карелии. – А по ночам, когда и дети спят, и полиция спит, делаем вылазку в лес (благо он начинается прямо под окном), чтобы хоть немного подышать воздухом. Лишних 15 тысяч на штраф не было и до карантина, а теперь и подавно нет".



Машины у друзей нет, дачи, на которую можно было бы уехать ранней весной, тоже нет. Работа – из тех, на которую надо ходить. Если бы наши друзья не выползали в лес по ночам, то они и без всякого коронавируса заработали бы за время карантина какое-нибудь заболевание органов дыхания. Потому что в их квартире в совсем не старом доме отопление не регулируется, и хоть топят они всю зиму напролет улицу, внутри температура тоже за +25 (после финских +20–21 по умолчанию везде мне это кажется пыткой, но они, конечно, не замечают). И высокая влажность, потому что стирку для двух детей никто не отменял, а сушить белье приходится в этой же одной комнате. В общем, тропический климат, в котором любому вирусу раздолье. Тьфу-тьфу.

Таких друзей, которые с большим или меньшим количеством детей в большем или меньшем количестве комнат с большей или меньшей температурой и влажностью, у нас в родной российской Карелии (да и не только в Карелии) много. А ещё есть родители и друзья родителей, и даже бабушки и дедушки, и все они, за редким исключением, тоже заперты дома, примерно в тех же условиях. Повезло тем, у кого есть собаки, ну или дача и машина, на которой можно уехать на дачу, с собакой. Но таких не так много.

Мне всех их жалко. Я честно не понимаю, за что их так наказывает собственное правительство. Нет, я не корона-диссидент, но лишь пытаюсь рассуждать логически, глядя в том числе и на другие страны и регионы. За что запирать людей в четырёх стенах, не лучшим образом приспособленных для временного пребывания, не то что для долгого заточения? Почему все так рукоплещут главе Карелии Артуру Парфенчикову, который первым в России посадил всех по домам, отменил общественный транспорт, закрыл на карантин турбазы?

Держать социальную дистанцию финны умеют как никто

Я думаю о своих родных и друзьях, когда в соседней, финской Карелии веду ребенка в сад (да, там сейчас немного детей, потому что все, кто мог, оставили детей дома). Когда собираюсь в поход до ближайшей школы, чтобы забрать выдаваемое бесплатно всем школьникам на неделю питание (кстати, младшеклассники имеют право ходить в школу, но этим правом почти никто из родителей не пользуется – и нет, не потому, что оставили детей с бабушками). Когда с семьей еду в ближайший лес, чтобы покататься на санках с горки (снег у нас выпал в апреле). Когда собираюсь в магазин за продуктами (не в ближайший от дома, а в тот, который мне больше нравится) и не вижу на улице полиции, следящей за мной. Когда иду по четвергам играть в бадминтон (да, нам повезло, наш частный спорткомплекс оставил работающими поля для бесконтактных видов спорта). Когда получаю приглашение на детский день рождения (да, мороженое и маффины будем есть на улице, а играть дети будут в весенней грязи вокруг дома, чтобы не нарушать предписание про "больше 10 не собираться"). Когда иду в соседнюю пиццерию (кажется, они все-таки что-то нарушают, потому что до сих пор работают не только "на вынос", хоть мне этот "вынос" только и нужен). Когда с утра захожу размяться на уличные тренажеры (кстати, карельского производства – MB Barbell, “тренажеры Маркелова”). Когда бронирую на пасхальные выходные коттедж недалеко от Савонлинна.

В обычных условиях я вряд ли смог себе позволить снять коттедж недалеко от Савонлинна в пасхальные выходные, потому что дешевле съездить на выходные в Таллин или Стокгольм, чем арендовать домик в гольф-клубе. Но сейчас у них клиентов почти нет, потому что никто из России приехать не смог, и они раздают эти коттеджи почти бесплатно. Когда, в конце концов, читаю новости о том, что все предприниматели и фрилансеры, а не только наемные работники, имеют право получить субсидию 2000 евро и пособие по безработице, что проценты по срочным кредитам сократятся, налоги за март, апрель и май можно будет заплатить "когда-нибудь потом", а взносы в пенсионный фонд (в том числе для госпредприятий) сократятся до конца года и их тоже можно будет выплатить позднее.

Глядя на всеобщие запреты по ту сторону границы, я порой удивляюсь, почему же при нескольких десятках заболевших в финской Карелии и около трёх тысяч во всей Финляндии никто не носит маски? Более того, никто не рекомендует носить маски здоровым людям. Рекомендуют чаще мыть руки дома и дезинфицировать их, если находишься в общественном месте. Санитайзеры, конечно, из продажи сразу пропали, но вскоре снова появились, причём сразу в поллитровых упаковках. На входе в любой магазин появились бесплатные дезинфекторы, а где-то даже и одноразовые перчатки. Потому что в Финляндии знают, что подхватить вирус проще через прикосновение. Поэтому и управляющая компания прислала письмо, что особо тщательно протирает все поверхности в подъездах и что общедомовая сауна (такие есть в тех многоквартирных домах, где саун нет непосредственно в квартирах) на период карантина закрыта. В остальных вопросах, касающихся личной и общественной гигиены, правительство рассчитывает на сознательность граждан: держать социальную дистанцию финны умеют как никто.



Я понимаю, что Россия – не Финляндия. Потому что в Финляндии есть права человека и есть Конституция, которая действительно – Основной закон, а не “дышло” (нельзя просто взять и запретить выходить из дома). Потому что в Финляндии нет нефти и газа, которые в кризисный момент обнуляют курс национальной валюты. Потому что олигархи – друзья президента не принимают решения, от которых в экономике начинается шторм. Потому что в Финляндии нет коррупции, которая убивает всё живое и в экономике, и в политике, и в культуре, и в спорте, и в… Потому что в финском парламенте есть оппозиция, которая контролирует и критикует работу правительства даже в такие непростые времена, и таким образом держит в тонусе политическую элиту. Потому что финляндское правительство возглавляет совершенно "прозрачная" в смысле своего прошлого, своих доходов и своей карьеры премьер-министр, которая не боится выходить каждый день к журналистам и в прямом эфире отвечать на все вопросы. Потому что правительственная коалиция – команда единомышленников, профессиональных политиков. Потому что губернаторы и мэры – не "генерал-губернаторы" и сити-менеджеры, поставленные править по чьему-то указу сверху.

Но и при всем перечисленном мне все равно трудно понять, почему с одной стороны границы в момент кризиса власти думают в первую очередь о том, как облегчить жизнь людям. А с другой – о том, чтобы как можно быстрее и жестче все запретить, за нарушение наказать, за критику посадить и при этом по возможности снять с власти ответственность.

Глеб Яровой – политолог, живёт в Финляндии

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