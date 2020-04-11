Бывшего начальника колонии в Карелии отправили в СИЗО

Суд в Петрозаводске арестовал бывшего начальника колонии №9 в Карелии Ивана Савельева, которого обвиняют в избиении заключенного. Об этом сообщает сайт Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу республиканского Следственного комитета. Сотрудника ФСИН Ивана Ковалева, который был заместителем Савельева, отправили под домашний арест.

Савельева и Ковалева задержали 9 апреля. Им вменяют превышение должностных полномочий. Уголовное дело возбудили в октябре 2019 года после публикации видео, на котором запечатлены кадры избиения заключенного. Бывшего начальника колонии задержали в Медвежьегорске, где он руководит тюремной больницей.

Издание "Медиазона" и телеканал "Настоящее время" опубликовали текст о пытках в колонии №9 Петрозаводска. После этого начальник колонии Иван Савельев подал в суд на журналистов. В отношении корреспондента Аллы Константиновой и осужденного Рубена Погосяна, который рассказал журналистке о пытках, Савельев пытался возбудить уголовное дело о клевете, но СК отказался это делать. В декабре СК возобновил расследование дела о клевете против написавшей о пытках в колонии журналистки, но позже вновь отказался заводить дело.

Савельев был отстранен от должности после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой избивают заключенного. Савельева и его заместителя Ивана Ковалева узнали на видео журналисты и бывшие заключенные, опрошенные "Медиазоной".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий. Кто подозреваемый в деле, неизвестно. Прокуратура посчитала, что сотрудники колонии №9 в Петрозаводске "правомерно применили" силу к осужденному Евгению Петрову, который заявлял о пытках в учреждении.

Виктор Молодежников, который защищает нескольких осужденных в колонии №9, попросил предоставить ему и его семье государственную защиту после того, как его машину протаранил другой автомобиль.