Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну новое обвинение. Оно связано с изнасилованием, возможно, произошедшем в мае 2010 года. Пострадавшую опросили в качестве свидетеля еще в октябре прошлого года. По данным СМИ, прокуроры продолжают искать доказательства и для других обвинений.
Вайнштейну 68 лет. Недавно суд приговорил его к 23 годам тюрьмы. Продюсера признали виновным в домогательствах и изнасиловании. Он отбывает наказание в тюрьме штата Нью-Йорк. Сообщалось, что в заключении Вайнштейн в лёгкой форме перенёс коронавирусную инфекцию.
- С осени 2017 года десятки женщин рассказали о домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна. По некоторым инцидентам продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения. В числе тех, кто обвинял Вайнштейна, известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, но в итоге ни одна из них не стала участницей судебного процесса.
- Харви Вайнштейн – сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. Он продюсировал фильмы, получившие широкую известность, а также становившиеся лауреатами премии "Оскар" в различных номинациях. Это, в частности, "Английский пациент", "Умница Уилл Хантинг", "Влюблённый Шекспир", "Правила виноделов", трилогия "Властелин колец".
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