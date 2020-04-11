Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну новое обвинение. Оно связано с изнасилованием, возможно, произошедшем в мае 2010 года. Пострадавшую опросили в качестве свидетеля еще в октябре прошлого года. По данным СМИ, прокуроры продолжают искать доказательства и для других обвинений.

Вайнштейну 68 лет. Недавно суд приговорил его к 23 годам тюрьмы. Продюсера признали виновным в домогательствах и изнасиловании. Он отбывает наказание в тюрьме штата Нью-Йорк. Сообщалось, что в заключении Вайнштейн в лёгкой форме перенёс коронавирусную инфекцию.