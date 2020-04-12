В России за сутки выявлено более двух тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки число выявленных случаев коронавируса COVID-19 составило 2186 в 52 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Москве – 1306. 278 – в Московской области, 69 – в Санкт-Петербурге.

Общее число заболевших возросло до 15 770 в 82 регионах.

Умерли за прошедшие сутки 24 человека. Из них 14 в Москве. Всего с начала эпидемии COVID-19 в России погибло 130 человек.

Число заболевших в Москве превысило 10 тысяч. Это самый высокий показатель по стране. В городе с понедельника, 13 апреля, вводятся цифровые пропуска для поездок на любом транспорте, в том числе личном. С 15 апреля документ станет обязательными. При этом ходить по улице пешком пока можно без специального разрешения.

Новые ограничения утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, пропускной режим – вынужденная мера. Власти пошли на неё из-за нарушений режима самоизоляции москвичами. Получить пропуск можно онлайн или по телефону. Пропускной режим будет действовать до 30 апреля.

Ранее московские власти на фоне эпидемии отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и школьников.