Лицом к событию. Раньше Путина вас не выпустят

К Владимиру Путину впервые за время его изоляции допустили живого человека. Таковым оказался его бывший охранник, а ныне министр МЧС Евгений Зиничев. Возможно ли, что послабления режима получат другие россияне, покарание которых сегодня приобретает самые уродливые формы? Гость студии политолог Станислав Белковский. На связи гости из Санкт-Петербурга: политик Борис Вишневский и ресторатор Александр Затуливертов.