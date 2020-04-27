Цитаты Свободы. Жив ли Ленин? Умрут ли "Ведомости"?

150-летний юбилей Ленина: в соцсетях спорят о его наследии. Конфликт вокруг газеты "Ведомости": выживет ли последний островок независимой прессы?
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