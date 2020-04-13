"Русь сидящая" обратилась в ООН после бунта в колонии в Ангарске

Фонд "Русь сидящая" обратился к двум специальным докладчикам ООН - по внесудебным казням и по пыткам - после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщил в фейсбуке руководитель юридического департамента фонда Алексей Федяров.

Правозащитники просят ООН призвать Россию к расследованию смерти двоих заключенных и фактов применения силы в колонии и оказанию медицинской помощи пострадавшим. ООН, как считают в фонде, может так потребовать от России, обеспечить доступ в колонию Общественной наблюдательной комиссии и предоставить полные сведения о пострадавших и погибших.

"Международное сообщество должно отреагировать на факты нарушений прав заключенных спецназом ФСИН", - считает Федяров. По его словам, в самой колонии "глумления продолжаются". "Избитых заключённых гоняют по плацу и заставляют петь", написал правозащитник.

Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар, который не могли потушить около десяти часов. Иркутское управление ФСИН обвинило в поджоге заключенных.

Участники бунта записали видеообращение, в котором пожаловались на регулярные издевательства и избиения. В результате бунта пострадали около 300 человек. 11 апреля при разборе завалов одного из заключённых нашли повешенным.

Следственный комитет по Иркутской области завёл на заключённых уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.