Правительство выделило более 45 млрд рублей на поддержку медиков. Видео

Правительство России выделило 45,6 миллиарда рублей для доплат медикам, которые работают с зараженными коронавирусом. Доплаты, о которых идет речь, на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Они предусмотрены на три месяца начиная с апреля.

Согласно поручению президента, врачи, работающие с больными COVID-19 в стационаре, будут получать доплату в 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал — 50 тысяч, младший медперсонал — 25 тысяч.Также доплаты получат и сотрудники скорой помощи, работающие с зараженными коронавирусом: врачи — по 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — по 25 тысяч рублей.

Отечественной системы здравоохранения грозит дефицит медиков, средств защиты, коек, аппаратов ИВЛ, тестов, лекарств, говорилось в исследовании "Ведомостей". Эти проблемы заложены "оптимизацией" инфекционной медицины в ходе реформы здравоохранения и реализацией майских указов Владимира Путина. Минздрав сократил средний и младший медперсонал ради повышения одного из параметров указов – средней зарплаты в здравоохранении. Уже на старте эпидемии это приводит к дефициту медиков и нечеловеческим условиям их работы.