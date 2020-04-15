Карантин и злоупотребления. Что не так с цифровыми пропусками

С 15 апреля в Москве начинает действовать пропускной режим. Указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Оформить пропуск можно самостоятельно, через сайт Госуслуги. При этом московские власти оставляют за собой право проверить достоверность сведений, которые предоставляет житель города. В начале недели все возможные способы получения пропуска работали с перебоями, а уже 14 апреля были аннулированы 900 тысяч цифровых пропусков, поскольку жители подали некорректные или недостоверные данные. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Утром 15 апреля у входов во многие станции московского метро выстроились огромные очереди, вызванные проверкой пропусков, далеко не все в них соблюдали полутораметровую социальную дистанцию. Московский мэр Сергей Собянин возложил ответственность за очереди на МВД.

Россия далеко не первой вводит в качестве одной из ограничительных мер на время эпидемии систему пропусков, она уже существует в ряде других стран. В Италии для выхода из дома необходимо распечатать и заполнить так называемую самодекларацию, в которой указываются личные данные, цель и направление маршрута. Во Франции граждане должны пользоваться QR-кодом в качестве пропуска, подтверждающего обоснованность их выхода из дома в условиях карантина. В Греции для выхода из дома необходимо отправить на установленный номер бесплатное СМС-сообщение с указанием своих данных и цели выхода. Такая же система действует на Кипре. При этом, в Нью-Йорке, одном из нынешних эпицентров пандемии, ограничения на выход из дома носят рекомендательный характер, пропусков и штрафов нет. Во Франции, где пропуска введены, при это, в отличие от Москвы, разрешены ежедневные часовые прогулки. В Германии выходить из дома можно свободно, но передвигаться разрешается только по двое или с членами своего домохозяйства или семьи.

Таким образом, введенные московским правительством ограничительные меры не уникальны, но у экспертов и правозащитников возникает много вопросов об их взвешенности и способе реализации. Одна из главных тревог - государство фактически получает полную информацию о передвижениях граждан. Сомнения такого рода выразили в открытом письме даже представители прокремлевских общественных движений, таких, как "Суть времен" Сергея Кургиняна - авторы пригрозили Владимиру Путину падением доверия к властям даже со стороны "консервативно настроенных слоев, традиционно поддерживающих власть".

Против цифровых пропусков выступила и группа московских муниципальных депутатов, которые подали иск в Мосгорсуд чтобы оспорить статью городского КоАП, позволяющую штрафовать людей за нарушение "режима повышенной готовности" с помощью камер видеонаблюдения и геолокации. Об этом сообщил один из истцов, глава округа Якиманка Андрей Морев. Иск подан 10 апреля. По словам Морева, в рассмотрении дела должны участвовать Мосгордума и мэр Москвы Сергей Собянин. "При все сложности борьбы с эпидемией, мы не должны допустить электронного ГУЛАГа", – написал депутат на своей странице в ФБ.

Согласно указу мэра Москвы, цифровой пропуск нужен для поездки на любом личном и общественном транспорте – автомобиле, мотоцикле или велосипеде, такси, метро, на поездах Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров, на пригородных электричках, а также в трамваях, автобусах и любом другом наземном общественном транспорте. Ходить по Москве пешком пока разрешено без пропуска, однако власти подчеркивают, что не следует игнорировать установленные ограничения: москвичам по-прежнему можно выходить из дома только чтобы сходить в магазин или аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку (но не дальше ста метров от дома).

Для поездок по работе в Москве можно получить многоразовый документ. Такие пропуска будут действовать до 30 апреля включительно, выдавать их будут сотрудникам организаций, которым позволено продолжать работу, несмотря на режим самоизоляции. Для поездок в больницы и другие медицинские учреждения нужно получить пропуск, действующий в течение одного дня. Он позволят поехать в конкретное медицинское учреждение. Такие пропуска можно получать без ограничения по количеству.



Еще один документ – пропуск для поездки "в других личных целях", которые не должны противоречить режиму "повышенной готовности". Среди уважительных причин – поездка в магазин, на дачу, на вокзал и так далее. По такому пропуску можно будет в течение одного дня проехать до пункта назначения и обратно, в неделю можно совершить не более двух таких поездок. Уточняется, что ряд граждан могут передвигаться по Москве без цифровых пропусков. Это военнослужащие, сотрудники полиции, судьи, адвокаты, нотариусы, охранники и журналисты.

Такая же пропускная система с 15 апреля вводится в Подмосковье. Жителям остальных регионов России для поездки в Москву нужно оформлять столичный пропуск.

Адвокат Дмитрий Джулай полагает, что информация, которую человек передает государству, может быть использована против него:

– Как это ни прискорбно, введение цифровых пропусков согласуется с законом. У нас в Москве введён режим повышеннной готовности. Вводить его можно на основании ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ. За нарушение ограничений, установленных этим законом, гражданин может быть привлечен к административной ответственности по статьям 20.6.1 и 6.3.

Если эти данные попадут к злоумышленникам, то человек может стать жертвой мошенников

Для получения пропуска надо указать ФИО, данные паспорта, место работы, адрес, государственный номер автомобиля. Если эти данные попадут к злоумышленникам (а у нас постоянно происходят сливы данных из государственных организаций и банков), то человек может стать жертвой мошенников. Например, его родственникам позвонят и скажут, что его сын попал в ДТП, и назовут его фамилию, номер и марку машины. Или оформят на его имя кредит. И я сильно сомневаюсь, что после отмены всего этого "веселья" власти удалят данные о людях и их местах посещения, месте работы, как они обещают, а не передадут в оперативные подразделения, которые будут использовать эту информацию в своих целях. Вообще, знание, где человек фактически проживает, а не зарегистрирован, куда ходит, где работает, на чём передвигается - это клад для оперативного сотрудника, – полагает адвокат Дмитрий Джулай.

Мосгордума приняла поправки в городской КоАП, позволяющие штрафовать людей за нарушение "режима повышенной готовности" с помощью камер видеонаблюдения и геолокации. Эту меру надеется оспорить группа московских муниципальных депутатов. Кроме главы округа Якиманка Андрея Морева, в подготовке иска также принимали участие депутат от московского района Раменки Николай Бобринский, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова и муниципальный депутат района Мещанский Юрий Рейнхиммель. Поправки, которые обжаловали депутаты, были приняты Московской городской думой 31 марта и вступили в силу с 1 апреля. По мнению депутатов, они противоречат федеральному КоАП и ряду законов, в том числе о персональных данных и о чрезвычайной ситуации.

О сути и перспективах иска Радио Свобода рассказал глава округа Якиманка Андрей Морев:

Сейчас у нас существует какой-то псевдокарантин, в рамках которого продолжают ужесточать требования к передвижениям людей

– В иске мы обращаем внимание на несколько вещей. Для того, чтобы все это вводить, нужно было принять карантин по Федеральному Закону №52. Этот закон должны принимать президент и правительство. А сейчас у нас существует какой-то псевдокарантин, в рамках которого продолжают ужесточать требования к передвижениям людей. Мы совершенно не против того, чтобы был карантин, мы понимаем опасность коронавируса. Но мы возражаем против законотворчества Мосгордумы. Для того, чтобы фиксировать людей по видеокамерам и штрафовать, законных оснований нет. Это вообще, не законодательный уровень города Москвы – это федеральный законодательный уровень. Сейчас можно использовать видеокамеры только для фиксации нарушений ПДД. Отдельно стоит вопрос о том, что те видеокамеры, которые стоят в городе на наших с вами подъездах, в большинстве своем установлены без решения общих собраний собственников. Соответственно, полученные с них данные не могут использоваться для фиксации правонарушений. Мы пытаемся оспорить то, что московские законодатели при принятии таких штрафов существенно превысили свои полномочия.

–​ На какую реакцию Мосгорсуда вы рассчитываете?

Точечными штрафами ситуацию не исправить

– Как минимум, что иск будет принят и рассмотрен в кратчайшие сроки, так как он касается безотлагательного рассмотрения. Мы надеемся на то, что в московские законы будут внесены корректировки и они будут приведены в соответствие с российским законодательством. Точечными штрафами, которые практикуются в Москве, ситуацию не исправить. Мы видим, что при таком псевдокарантине люди все равно его нарушают – бабушки прогуливаются, многие выходят на прогулки с детьми. Для того, чтобы люди сидели дома, нужно не запугивать штрафами, а принимать соответствующие законы, – полагает глава московского муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

Публицист Кирилл Шулика придерживается радикального мнения, что пропускная система не имеет никакого отношения к борьбе с эпидемией – это отработка системы "цифрового концлагеря".

– Сейчас просто появилась возможность протестировать эту систему, но она по большому счету ничего не дает для борьбы с эпидемией. Мы сегодня в метро это видели. Я понимаю, как от эпидемии может спасти самоизоляция, карантин, как спасают санитайзеры и маски. Но я совершенно не понимаю, как от коронавируса могут спасти пропуска: их куда-то нужно прикладывать, чтобы не заболеть?

Пока что введение пропусков действительно скорее усугубило эпидемиологическую обстановку в Москве. Утром 15 апреля на входах в метро появились огромные очереди из-за проверки пропусков. На видео люди стоят близко друг к другу, не соблюдая дистанцию.

– Я считаю, что для борьбы с распространением коронавируса нужно, во-первых, обеспечить людей санитайзерами, масками и перчатками, – говорит Шулика. – В той же Италии сейчас существует штраф за то, что люди не ходят в масках. Это важная вещь. Второе – отменить эти абсолютно бессмысленные пропуска. Третье – разрешить людям гулять с соблюдением дистанции. Невозможно дома сидеть пенсионерам или людям с детьми – это превращается в какой-то ад. И будет расти преступность, будет расти семейное насилие – бывает, что семья из четырех человек вообще живет в одной комнате. В некоторых странах существует хоть какая-то возможность прогулок. Конечно, в маске и в перчатках, но это обязательно нужно позволять людям делать. Дальше, естественно, нужно материально поддержать людей: многие потеряли источник заработка. Многие находятся в поиске работы, поэтому они вынуждены ездить. В плане поддержки есть образцы Германии, Испании, Франции и той же Италии. И естественно, нужно прежде всего с людьми разговаривать и говорить им правду, а не нести постоянно из телевизора чушь, что все это придумали американцы, что это биологическое оружие. Не нужно еще больше дезинформировать и запугивать людей.

Глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова объясняет, почему российские власти не спешат вводить в действие законы о ЧС и санитарно-эпидемиологическим благополучии населения:

Когда вступает в действие этот закон, возникают обязательства государства по компенсации работникам за простой

– Федеральный Закон №52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устроен так: главный санитарный врач выдает предписание о том, какие меры необходимо вводить, и органы власти действуют по сценарию, который предписан санитарным врачом. Но когда вступает в действие этот закон, то возникают обязательства государства по компенсации работникам за простой. Так вот, сейчас мы существуем в совершенно непонятном режиме, когда не введена какая-то особая ситуация на основании конкретного закона. Это создает почву для всевозможных злоупотреблений и недоразумений, что мы и наблюдаем в случае системы присуждения штрафов. Конечно, какие-то ограничительные меры нужны, карантин нужен, но это должен быть карантин по закону, иначе начинаются проблемы. Уже были сигналы о том, что штрафы присуждаются достаточно произвольно.

–​ Почему вы участвовали в подаче иска в Мосгорсуд и поможет ли это москвичам?

Такая практика может привести к массовым нарушениям прав граждан

– Мы увидели, что Московская городская дума превысила свои полномочия, потому что такого рода изменения могут вноситься только на федеральном уровне. Они приняли поправку о том, что гражданам можно начислять штрафы за нарушение режима самоизоляции на основе биометрических данных, то есть показаний камер, даже без разрешения самого гражданина, без судебной процедуры. То есть так, как это сейчас делается для штрафов на дорогах за превышение скорости. Но такая практика может привести к массовым нарушения прав граждан, недоразумениям и неправомерным штрафам, потому что жизненные ситуации бывают разные. Если вы, например, отправились в аптеку за рецептурным лекарством, и камера увидела, что вы находитесь вне пределов своих обычных маршрутов до ближайшего магазина, то вам придет этот самый штраф, и вам некому будет показать, что у вас есть рецепт от врача. Эта поправка, которая вступила в действие с 1 апреля, вступает в противоречие с федеральным КоАП и рядом законов, в частности, законодательством о чрезвычайных ситуациях, законами о персональных данных и рядом других.

–​ На что еще обращают внимание московские муниципальные депутаты в дни эпидемии?

В этой тяжелой ситуации люди выступают за то, чтобы строительство было отменено, а эти 69 миллиардов рублей направлены на борьбу с эпидемией

– В Москве есть множество проблем, связанных с информированием населения, оно не всегда оптимальное. Видны тяжелые последствия, связанные с оптимизацией медицины. 30 марта мы перечислили перечень необходимых действий, и там, в частности, говорили о более эффективном расходовании бюджета. В Москве огромное количество гигантских трат, которые городу не нужны – это пресловутое благоустройство, те самые бордюры и плитка, о которых все знают и говорят, огромное количество необоснованного и ненужного строительства. У нас на Юго-Западе Москвы – это 69 миллиардов рублей на дополнительную ветку метро, которая, как считают специалисты, здесь не нужна. Этот проект очень плохо разработан, там не проработаны меры безопасности для жилых домов. Самое главное – эта ветка не решает транспортные проблемы. Уже более года граждане выступают против этого строительства. Теперь, в этой тяжелой ситуации, люди выступают за то, чтобы строительство было отменено, а эти 69 миллиардов рублей направлены на меры по борьбе с эпидемией и на социальную поддержку нуждающихся граждан. Таких объектов на миллиарды по Москве очень много. Надвигается экономический кризис, и такие проекты должны быть остановлены, а средства перенаправлены на социальные нужды. Это совершенно необходимые действия, – полагает глава московского муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.