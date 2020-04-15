Собянин обвинил в коллапсе московского метро городскую полицию

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил ответственность на утренние очереди на вход в московское метро на городское управление МВД. Он заявил, что попросил начальника городской полиции организовать проверки так, чтобы ситуация не повторилась. Об этом он написал в своём твиттере.

Утром в среду, 15 апреля, в Москве начали действовать введённые мэрией разрешения на право пользования транспортом. Без пропуска горожане не могут пользоваться как частными автомобилями, так и общественным транспортом. По задумке городских властей, эта мера должна помочь в сдерживании распространения в столице коронавирусной инфекции.

Пропуска проверяются на всех въездах в город и на входе в метро, что привело к парализации движения автомобилей на ряде магистралей и масштабным очередям на вход в общественный транспопорт.

По утверждению Собянина, к 11 часам утра очереди были устранены. "Но в дальнейшем надо будет переходит к автоматизированному контролю", — написал он.

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