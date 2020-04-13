Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отказал в помощи местным жителям, пострадавшим от лесных пожаров, сославшись на недостаток средств в бюджете из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

"В этом году из-за коронавируса и шока по нефтяным ценам кардинально снизились доходы бюджетов и России, и Забайкальского края", – заявил чиновник, добавив, что "по всем, кто сгорит, не будет никаких денег". Осипов подчеркнул, что власти сейчас совершенно не до того, чтобы, помимо вируса, заниматься случаями пожаров.

Летом прошлого года площадь лесных пожаров в России превысила 2,5 миллиона гектаров, дым от них дотянулся до Аляски и Канады. Власти сначала заявили об "обычном природном явлении", которое не представляет опасности для местных жителей, а также о том, что тушить огонь экономически нецелесообразно. Однако позже правительство признало проблему, и к борьбе с огнём были привлечены МЧС и армия.

По данным "Авиалесоохраны", пожары были потушены к концу сентября. К этому времени в огне погибли тысячи животных, а ущерб здоровью населения, по данным Greenpeace, приведёт в итоге к десяткам тысяч преждевременных смертей. В организации также заявили, что по предварительным подсчётам ущерб от пожаров составит минимум 14 миллиардов рублей.