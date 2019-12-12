Отношение к огню. В 2019 году сгорели миллионы гектаров леса

В Мадриде завершается Всемирная конференция ООН по изменению климата COP25, участники которой в очередной раз обсуждают тревожные тенденции глобального потепления. ​Уже понятно, что 2019 год станет одним из самых тёплых с момента начала замеров температуры. Каждое новое десятилетие после 1980-х годов оказывалось теплее предыдущего.

В Гренландии тают ледники, вследствие чего к 2100 году уровень воды в мировом океане может повыситься почти на метр. Одна из главных причин глобальной климатической проблемы – лесные пожары в разных концах света. В уходящем году горели все континенты, кроме разве что Антарктиды. Можно ли решить проблему или существенного сокращения площади лесов на всей планете не избежать?

В России

Природные пожары в России не являются уникальным природным явлением: леса горят каждое лето, но их почти не тушат. Большинство пожаров происходит в так называемых зонах контроля, где по закону огонь можно и не тушить, если расходы на его устранение превышают ущерб, который может нанести стихийное бедствие. Особенно подвержены риску регионы с наибольшей лесной площадью, в частности, Иркутская область и Красноярский край. По данным Рослесхоза, в этом году огонь уничтожил 1% от общей площади лесного фонда страны.

Лесные пожары в Сибири в этом году начались в конце июня, а предпринимать меры по их ликвидации пожарные службы стали только спустя месяц, когда очаг возгорания превысил 2,5 миллиона гектаров (это сопоставимо с территорией Крыма или Бельгии), а дым "дотянулся" до Поволжья, Аляски и Канады. Власти делали вид, что держат ситуацию под контролем, а затем губернатор Красноярского края Александр Усс сделал нашумевшее заявление: речь идёт об "обычном природном явлении", тушить огонь "экономически нецелесообразно". Слова губернатора вызвали общественный переполох, сотни тысяч человек подписали петиции с требованиями к властям бороться с пожарами или сами приняли добровольное участие в борьбе со стихией. Помощь России предложили даже президенты США и Италии. Борьба со стихийным бедствием несколько активизировалась, и 30 сентября "Авиалесоохрана" сообщила: все лесные пожары в России потушены.

Как посчитать ущерб от сибирских пожаров? В денежном эквиваленте обновление лесного покрова (иными словами, восстановление того, что сгорело) обойдётся в 15 миллиардов рублей. Но кто измерит вред для человека? Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дым от лесных пожаров в Сибири не представляет опасности для местных жителей, а премьер-министр Дмитрий Медведев предположил, что "ничего там такого сверхпечального не происходит". Однако в условиях постоянной задымленности хронические заболевания обостряются, даже здоровые люди подвергаются серьезному риску. Дым содержит канцерогенные агенты, и это приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и других серьезных расстройств здоровья. Страдает и фауна: в результате пожаров в Сибири погибли тысячи животных, в том числе и молодых, что напрямую отразится на сокращении их популяций.

"Россия является важнейшей с точки зрения сохранения климата на планете территорией, – сообщил в интервью Радио Свобода руководитель противопожарной программы Greenpeace России Григорий Куксин. – Официально итоги ущерба от пожаров в Сибири, насколько я знаю, не подведены, по предварительным данным это 14 миллиардов рублей. Если считать урон, причиненный биоразнообразию, то речь идет о гораздо больших суммах, о триллионах рублей. Если при этом посчитать ущерб, причиненный здоровью, то речь пойдет о десятке тысяч преждевременных смертей в год. Долгосрочные потери напрямую связаны с климатом, это выбросы парниковых газов и чёрный углерод – та сажа, которая оседает на льдах Арктики. Все это ведет к тому, что климат меняется быстрее, происходит ускоренное таяние льдов, причем речь идет о больших цифрах – 15–20% от всех факторов, влияющих на изменение климата, можно отнести к пожарам. В свою очередь, погодные условия меняются так, что пожаров становится больше".

"Неосторожное обращение с огнем стало основной причиной лесных пожаров в Сибири", – заявил в августе заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев, отвергая в то же время версию о том, что главной причиной стали сухие грозы (об этом ранее сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин).

Сухие грозы вообще явление редкое, возникают они обычно без осадков и при высокой температуре воздуха, примерно от 40 градусов и выше. Версии о преднамеренном возникновении пожаров многие считали фантастикой, пока в августе одно за другим не были возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников региональных властей по статьям об умышленных поджогах и халатности. Злоумышленниками двигало стремление скрыть факты незаконной вырубки лесов. Однако, по словам первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана, следователи тем не менее связывают возникновение пожаров с грозами, даже после заключения экспертов о поджогах.

Преступных схем, связанных с возникновением пожаров, много, и вот одна из них: недобросовестные бизнесмены поджигают лес около дорог и в окрестностях городов. Огонь быстро тушат, деревья не успевают серьёзно обгореть, а после их вырубают и продают. Ещё один сценарий: получив разрешение на санитарную вырубку горелого леса, деревья рубят далеко от сгоревших местностей. Этот лес доставляется на пункты приема и отгрузки древесины, где его скупают заказчики, прежде всего из Китая. Основной поток лесоматериалов идет именно в КНР. Не случайно министр Кобылкин отметил: если Китай не подключится к решению проблемы, то это будет чревато полным запретом экспорта российского леса. В конце октября губернатор Забайкалья Александр Осипов признал главными проблемами своего региона "природные пожары и незаконную переработку леса".

В мире

В этом году серьёзные пожары охватили леса Амазонии. Пламя распространилось на огромных территориях, только Бразилия и Боливия потеряли 15 миллионов гектаров леса, число пожаров в Бразилии составило почти 80 тысяч. Несмотря на это, президент страны Жаир Болсонару, известный своими популистскими заявлениями и неприязненным отношением к экологическим активистам, существенно сократил бюджет агентства по защите окружающей среды. В Greenpeace связывают рост числа пожаров в Амазонии с усилиями по дефорестации, очистке от леса территорий для развития добывающих предприятий или освобождения земли под фермы. Болсонару неоднократно заявлял, что защита лесов тормозит развитие экономики страны, что целесообразнее было бы поэтому освободить области Амазонии для ведения сельского хозяйства и разведения скота. Последовав призыву президента, многие местные фермеры стали расчищать земли под бизнес "вручную".

О пожарах в Африке в этом году сообщали мало, однако именно Конго, а не Амазония и не Сибирь, стало главной ареной стихийного бедствия. Африканская ситуация имеет много общего с южноамериканской: пожары здесь считаются традицией, нормой ведения сельского хозяйства и затрагивают обычно только небольшие подконтрольные человеку земли. Бить тревогу стали после публикации снимков НАСА: выяснилось, что огонь охватил в Африке огромные территории. Эксперты, впрочем, констатировали: пожары в основном захватили саванны, а это естественный процесс, который не несет угрозы. Министр окружающей среды Анголы Паула Франциска Коэльо сообщила, что на территории страны "нет возгораний, требующих контроля", и назвала информацию от НАСА "чрезмерно драматической".

В Австралии по причине высоких температур в ноябре этого года сгорел миллион гектаров леса. В этой схватке со стихией пострадали и люди: жертвами пожаров стали три человека, сгорели 200 жилых домов. Крупные города, такие как Сидней и Аделаида, укрыл густой смог. Пожарные службы предупреждают, что не справляются со стремительно распространяющимся огнем и не смогут оказать помощь всем. Больше всего от огня пострадали обитатели юго-восточного побережья Австралии, коалы, спасением которых занимаются не только специалисты, но и волонтёры.



По данным BBC, в этом году от пожаров в Калифорнии погибли около ста человек, а количество тех, кого так и не смогли найти, близится к тысяче. Список территорий, которые пострадали от огненной стихии в этом году, можно продолжить: это и Индия, и юг Европы (Греция, Испания, Франция, Хорватия), и Индонезия, и даже Арктика.

Пожары в большинстве своем рукотворны

По оценкам ученых, на восстановление сгоревшего леса обычно уходит до 60, а иногда и до 150 лет, темпы зависят от природных условий региона. Эколог Григорий Куксин разъясняет, как в этом случае работает природа: "При пожаре получается огромный объем вредных выбросов, погибшие деревья начинают разлагаться, вследствие чего за несколько лет выделяется примерно такое же количество СО2. Когда растет новый лес, он снова поглощает углекислый газ, но процесс обратного накопления занимает несколько десятилетий, пока лес не войдет в сбалансированное состояние. Если при этом затронута почва и происходит торфяной пожар, то климат меняется ещё заметнее. В результате на северных территориях ускоряется таяние вечной мерзлоты, и в этом случае кроме углекислого газа выделяется еще и метан, а это ещё опаснее для климата".

Ускоренное таяние льдов в северных широтах планеты многие эксперты связывают именно с чёрным углеродом. Долетает до Арктики сравнительно немного, но эффект очень заметен. Льды тают в первую очередь потому, что меняется их способность отражать солнечный свет. Пожары в конечном счёте усиливают парниковый эффект, уровень воды в мировом океане растёт, всё новые и новые территории затапливаются цунами и страдают от тайфунов. В огне теряется колоссальное количество кислорода, что напрямую отражается на качестве воздуха.

"Пожары в большинстве своем рукотворны, – считает Куксин. – Одно только государственное регулирование, выделение финансов и техники не изменит ситуацию, пока не изменится отношение к огню. В странах, где огонь повсеместно используется в хозяйстве, как, например, в Африке, пожары всё равно будут продолжаться, сколько ни вкладывайся в борьбу с ними, поскольку без общественных перемен сдвинуть ситуацию с места невозможно. Важно понять: в таких условиях изменения климата мы просто не выживем, если будем продолжать также беспечно обращаться с огнем. Самое важное – это снижать количество пожаров, которые происходят по собственной вине человека. В этом году в России пожары были тяжелые, но не сказать что уникальные: так Сибирь последние годы горит нередко, по площадям лесных пожаров рекорд 2012 года не был побит. Но в этом сезоне абсолютно беспрецедентна реакция общества: в тех регионах, где хорошо работают социальная реклама, общественные организации и государство, наблюдается снижение горимости, несмотря на все изменения климата".

На климатический саммит ООН в Мадрид съехались около 25 тысяч человек из множества стран мира, и чиновники, и экологические активисты, и специалисты в области охраны окружающей среды разных профилей. Все они объединены общей целью, хотят остановить экологическую катастрофу. И на личном примере демонстрируют, как важно заботиться о природе: одни, чтобы избежать загрязнения воздуха, не пользуются общественным транспортом и ходят на сессии конференции пешком, другие даже выплачивают компенсации за персональные выбросы СО2. Организаторы конференции выбрали ей яркий, огненный лозунг: "Время действовать".