В Москве начнётся тестирование на антитела к коронавирусной инфекции

Москва первой получит тесты, позволяющие выявлять антитела к коронавирусу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В первую очередь такие тест-системы сегодня поступят в город Москву и будут использованы для тестирования медицинских работников для того, чтобы понять, кто из них переболел, а кто не переболел", – сказала Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

10 апреля государственный научный центр "Вектор" зарегистрировал тест-систему для обнаружения антител к коронавирусу. В Роспотребнадзоре отмечали, что при помощи теста врачи смогут выявлять переболевших коронавирусом, а также оценивать эффективность разрабатываемых вакцин против заболевания.

Глава ведомства Анна Попова ранее говорила, что почти у четверти заразившихся коронавирусом заболевание протекает без каких-либо симптомов. При этом зараженные являются носителями вируса и могут заразить им другого человека.

"Вектор" также проводит большинство используемых в России тестов на COVID-19. Но точность анализов оказалась невысока, признавали в департаменте здравоохранения Москвы. Глава ведомства Алексей Хрипун отмечал, что наблюдается значительное число случаев ложноотрицательных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию.

7 апреля главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что число ложноотрицательных тестов на коронавирус может достигать 30 процентов. Его слова приводил “Фармацевтический вестник”.