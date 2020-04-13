В Москве начнётся тестирование на антитела к коронавирусной инфекции

Москва первой получит тесты, позволяющие выявлять антитела к коронавирусу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В первую очередь такие тест-системы сегодня поступят в город Москву и будут использованы для тестирования медицинских работников для того, чтобы понять, кто из них переболел, а кто не переболел", – сказала Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.
10 апреля государственный научный центр "Вектор" зарегистрировал тест-систему для обнаружения антител к коронавирусу. В Роспотребнадзоре отмечали, что при помощи теста врачи смогут выявлять переболевших коронавирусом, а также оценивать эффективность разрабатываемых вакцин против заболевания.
Глава ведомства Анна Попова ранее говорила, что почти у четверти заразившихся коронавирусом заболевание протекает без каких-либо симптомов. При этом зараженные являются носителями вируса и могут заразить им другого человека.
"Вектор" также проводит большинство используемых в России тестов на COVID-19. Но точность анализов оказалась невысока, признавали в департаменте здравоохранения Москвы. Глава ведомства Алексей Хрипун отмечал, что наблюдается значительное число случаев ложноотрицательных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию.
7 апреля главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что число ложноотрицательных тестов на коронавирус может достигать 30 процентов. Его слова приводил “Фармацевтический вестник”.
- Министерство здравоохранения России также рекомендует считать все случаи ОРВИ подозрительными на коронавирус и начинать амбулаторное лечение, не дожидаясь результатов тестирования на COVID-19. Об этом говорится в первой версии временных рекомендаций для медработников.
- В России за последние сутки число выявленных случаев коронавируса составило 2558 в 62 регионах. Общее число заболевших COVID-19 возросло до 18 328 в 82 регионах. Больше всего случаев инфицирования за день выявлено в Москве – 1355. 495 – в Московской области, 121 – в Санкт-Петербурге. За сутки умерли 18 пациентов. Число смертей с начала эпидемии составило 148.
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