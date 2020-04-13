Кремль запускает салюты и дуется на соседей

За последнюю неделю с кем только не перессорились. Обиделись на американцев из-за названия дня космонавтики. С чехами из-за памятника Коневу. С белорусами из-за тестов на коронавирус. Плюс в самый разгар карантина запускают салюты в честь освобождения европейских столиц, которым рады отнюдь не во всех этих столицах. Это системное или просто на нервной почве? В гостях историк Никита Петров и политик Владимир Милов.

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Елена Рыковцева: Это карантинная Москва, это салют в честь освобождения Братиславы в пустом городе.

Второй раз все это будет проделано сегодня уже в честь взятия Вены. С нами Никита Петров, историк. Массу обид выкатывает Российская Федерация соседям в эти драматические, вирусные дни. Руки доходят до всего, обиделись на все подряд. Начнем с этих салютов. Итак, 4 апреля на всю Москву, на пустую, казалось бы, Москву, стреляют одним салютом, сегодня будут стрелять другим салютом. При этом вводят пропуска, чтобы люди не выходили на улицу. А народ же тянет, сердце хочет салюта. Зачем они провоцируют людей на выход на улицу?

Никита Петров: Такая цель не ставится. Это скорее такая мода и традиция по возвращению в прошлое. То есть мы мысленно и ритуально должны возвратиться в те победные времена 1945 года, когда по поводу освобождения крупных городов или взятия крупных городов обязательно давался салют из 134, допустим, орудий, столько-то выстрелов. Все это отдавалось приказом Верховного главнокомандующего. Сегодня это выглядит абсурдно. Красивые кадры, хорошо снят был этот салют, звук падающих пустых гильз. А народа нет. Вот это, наверное, есть наш идеал.

Елена Рыковцева: Музыка, салюты по поводу освобождения отличаются от музыки, салюта по поводу взятия?

Никита Петров: Нет, никак. Для 1945 года никак. Я, конечно, не анализировал никогда, я думаю, что специалисты более точно ответят, из скольких орудий сколько залпов. Это означало скорее размер военного успеха, какой город, как оборонялся, сколько оборонялся. Первые салюты 1943 года в честь освобождения городов еще на территории Российской Федерации были скорее новацией, потом люди привыкли к этим залпам, чуть ли не каждый день или каждую неделю шли эти залпы в 1945-м. Для людей это создавало определенное настроение: вот-вот победа, вот-вот это безобразие закончится, наша славная армия наконец поставит точку в этой чудовищной войне. Сейчас это выглядит, конечно, анахронизмом, но это теперь наша генеральная линия.

Елена Рыковцева: Мы еще летом занимались обсуждением этих салютов. Эти салюты в честь освобождения или взятия городов европейских вызывали массу раздражения уже тогда ровно у тех соседей, в честь которых они и затевались. У нас даже передача про это была, что вообще это не очень корректно: вы за меня устраиваете мне салют, я как бы должен радоваться, но на самом деле это всего лишь показать, что это мы вас освободили, это мы пришли. То есть во всем этом нездоровость присутствовала уже тогда. С нами Владимир Милов. Сейчас карантин, что вы думаете об этих салютах 4 апреля, сегодня вам анонсировали салют по поводу Вены?

Владимир Милов: Для них вся эта история с эпидемией коронавируса — это просто имиджевая катастрофа, потому что они так пестовали 75-летие победы, для них это был центральный элемент во всей их глобальной пропагандистской игре, рассчитанной на внутреннее потребление, на внешний рынок. Конечно, то, что сейчас все уходят на самоизоляцию, все эти мероприятия не просто срываются, но эта повестка отходит на второй план. Я, извините, прямо скажу, что эта тематика сейчас никого не интересует, потому что у нас беспрецедентный кризис, это все можно и нужно отложить. Но они же выстроили целую огромную пропагандистскую линию по поводу этого. Это специально делается, чтобы показать, что Россия единственный носитель духа победы над нацизмом, а там везде в прогнившем Евросоюзе захватили власть каике-то фактически наследники нацистов, как у нас власти часто и говорят. Вот, видите, они сейчас будут ругаться на нашу великую победу. То есть это в режиме такого троллинга тоже делается специально, чтобы спровоцировать какие-то внешнеполитические разборки, показать роль Москвы, как в Кремле видят, единственного носителя духа победы над фашистами. Из-за кризиса вся эта история у них распалась по кусочкам, они как-то пытаются ее с пола собирать. Кроме возмущения этими салютами в такое сложное, я, честно говоря, особо ничего вокруг не вижу.

Елена Рыковцева: Дмитрия Пескова спрашивают: состоятся ли все эти мероприятия? Он говорит — ничего не отменялось. Из чего станция «Эхо Москвы» сделала вывод, что Песков говорит, что и «Бессмертный полк» будет проведен, и Парад Победы будет проведен. На эту минуту ничего не отменено. Вы верите в такое, что они на это способны?

Никита Петров: Сейчас мне мысль пришла, что скорее всего, когда мы говорим о салютах, это было запланировано заранее. Это действительно отчасти некое дразнение тех, которые не разделяют и не понимают. Но с другой стороны заложено в бюджет выпалить столько-то снарядов — выпалят. Заложено пройти парадом — пройдут. Неважно, что зрителей не будет. С «полком» сложнее, потому что это элемент демонстрации народного шествия, без народа «полк» не «полк». Потому и был сделан, я думаю, так решительно карантин, чтобы по-большевистски в месяц с этим безобразием покончить и потом приступить к очередному делу — достойному празднованию годовщины победы. Но тут неизвестно, как оно все пойдет. Я бы не сказал, что мы можем быть уверены, что бюджетные деньги, выделенные на это, должны быть освоены непременно.

Елена Рыковцева: Я не верю в это, что они проведут. А вы думаете, возможен именно «Бессмертный полк»? Парад, допустим, без публики они проведут. А «Бессмертный полк», выведут на улицы миллион человек, как они любят?

Владимир Милов: Я лично думаю, что они все отменят, проводить ничего не будут, в том числе парад перенесут. Но для них это довольно тяжелое решение. Просто потому, что это разрушает имиджевую картинку. Это целый монументальный набор мероприятий. Как они могут упустить такую годовщину? Это очевидно, что они должны, их пропагандистская машина должна на тысячу процентов все это дело отрабатывать. Поэтому для них это очень тяжелое решение. Это тяжелое решение еще и по причинам большой бюрократической и финансово-бюджетной инерции. То есть там большие механизмы запущены, сейчас все это дело приостанавливать непросто. Мы видели, как они нерешительно действуют по введению так называемой самоизоляции в российских городах и регионах, но тем не менее, они все-таки на эти решения идут. Я прямо буквально видел в соцсетях у коллег, был жуткий скандал в Новосибирске, потому что губернатор испугался отменять пасхальные мероприятия в храмах из-за эпидемии, но общественность на него надавила, они буквально в последние несколько часов приняли решение, что службы в церквях пройдут онлайн, ходить туда не надо. Вот эта вся инерция пропагандистская, инерция бюрократическая, финансовая, она огромная, поэтому им эти решения даются с огромным напряжением, с трудом. Поэтому мы будем наблюдать, насколько затянут процесс объявления о переносе. Я думаю, что они в итоге перенесут и парад, и «Бессмертный полк». Вы видите, что их реально начинает уже серьезно беспокоить масштаб эпидемии, что может просто не хватать коек для критически больных. Ракова, заместитель Собянина, об этом дала очень четко понять. Поэтому, мне кажется, что все-таки разум возобладает. Но пропаганда и бюрократия — это настолько инертная машина, что эти метания еще какое-то время мы будем видеть.

Елена Рыковцева: Не хотят расхолаживать. В конце концов пусть люди думают, что мы может быть выйдем и покажем.

Никита Петров: А давайте Кремлю подсказывать. Например, если мы возьмем 1945 год, собственно говоря, у нас майские дни ознаменовались салютом, а Парад Победы проводили 24 июня. Пока собрали сводные полки со всех фронтов, пока подготовили. То есть в принципе можно вернуться к схеме, как это было при советской власти, когда парады устраивались только по крупным годовщинам. 9 мая был скорее день скорби, встречи ветеранов, день минуты молчания в память павших в годы войны и жертв нацизма. Все помпезно-фанфарно-праздничные мероприятия, как в 1945-м — 24 июня.

Елена Рыковцева: Просто настолько привыкли сконцентрировать, таким ударом мощным нанести 7-8-9 мая.

Никита Петров: Дорого яичко к Христову дню, с одной стороны. Но с другой стороны никто не мешает деньги выделенные освоить. Наверняка часть уже распределили, не побоюсь этого слова, может быть что-то уже и утащили, значит проводить мероприятие надо.

Елена Рыковцева: Такого не может быть, чтобы утащили деньги. Никогда. Скандал с демонтажем памятника Коневу в Праге набирает обороты. И как будто бы все это с чистого листа бумаги. Ничего не было ни до, ни после, выходит Мария Захарова и гнобит чешские власти за то, что что же вы такие мягкотелые.