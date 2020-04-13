Крупнейшее сокращение добычи не убережет нефтяные цены от нового падения – такой вывод публикует российский "Форбс", основываясь на оценках аналитиков и трейдеров. "Согласованное снижение добычи – слишком маленькое, чтобы компенсировать обвал спроса, а экспортёрам пришлось потратить слишком много времени на то, чтобы договориться", – отмечается в аналитическом обзоре журнала.

12 апреля вечером все мировые агентства сообщили о состоявшемся наконец подписании соглашения между экспортёрами нефти, входящими в ОПЕК, и группой ОПЕК+, в которую входят Россия и участники мировой торговли нефтью, находящиеся с ОПЕК в "партнёрских отношениях".

Подробнее о первой реакции на заключённую 12 апреля сделку – в видео Радио Свобода:

Сделка по сокращению добычи нефти, заключённая в воскресенье, пока не привела к выходу нефтяного рынка из депрессии, отмечается на сайте Финанс.Ру.

На торгах понедельник фьючерсы на нефть марки Brent вяло снижались, теряя в цене около одного процента. Июньские контракты заключались на на бирже ICE по 31,24 доллара за баррель, а ранее в ходе сессии опускались до отметки 30,9 доллара - минимальной с 3 апреля, информирует Финанс.Ру.