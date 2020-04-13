Путин, Сечин и ОПЕК. Уроки поражения в нефтяном блицкриге

Почему Россия проиграла "нефтяную войну" и что россиянам теперь за все это будет? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Главным событием прошлой недели, без сомнения, стало окончание продлившейся чуть больше месяца "нефтяной войны". Страны ОПЕК+ (государства, входящие в картель, и участвующие в договоренностях другие нефтедобывающие страны мира. – РС) заключили новое соглашение о сокращении добычи нефти, которое может хотя бы ненадолго поддержать цены на основной продукт российского экспорта. Произошло это 10 апреля, в Страстную пятницу, когда основные мировые рынки были закрыты.

Полная видеоверсия программы:

Но на ожидании этого события цены на нефть, а вслед за ними и российский рубль росли всю неделю. Баррель нефти марки Brent, который в первых числах апреля стоил около 25 долларов, в четверг взлетел до 36 – после чего спекулянты начали фиксировать прибыль и цена сползла до 31 доллара. Рубль показал максимальный рост за последние два года, и доллар в России подешевел с 77 с половиной до 73 с половиной рублей. Причем в четверг на бирже можно было купить доллар и по 72,65.

И это несмотря на то, что Россия в этой войне, которую сама и развязала, потерпела сокрушительное поражение. Пришлось принять все условия, которые в ультимативной форме выдвинула Саудовская Аравия и которые поддержали США.

Прежде чем извлечь какие-то уроки из этого неудавшегося блицкрига, стоит напомнить основные события торговой войны.

Сделка с ОПЕК по сокращению добычи нефти является стратегической угрозой для России и играет на руку Соединенным Штатам

Судя по всему, идея воспользоваться кризисом для того, чтобы вытеснить с рынка американские сланцевые компании, зрела у российского руководства уже давно. В начале февраля в распоряжении агентства Reuters оказалось письмо, которое еще в декабре глава "Роснефти" Игорь Сечин написал президенту Владимиру Путину. Там говорится, что сделка с ОПЕК по сокращению добычи нефти является стратегической угрозой для России и играет на руку Соединенным Штатам, которые агрессивно наращивают свою долю на рынке.

В конце февраля, когда эпидемия коронавируса бушевала еще в основном в Китае, резкое сокращение спроса на нефть и нефтепродукты в результате обвального падения грузовых и пассажирских перевозок становится очевидным. В этот момент Саудовская Аравия выступает с инициативой провести экстренную встречу ОПЕК+ и договориться о дополнительном сокращении добычи на полтора миллиона баррелей в сутки. Переговоры в Вене назначают на 4–6 марта.

Арабы настаивают, Новак упирается. Арабы грозят выйти из соглашения

Перед этой встречей 1 марта Путин проводит совещание с представителями нефтяных компаний. Там он говорит, что Россию устраивают текущие цены на нефть, а накопленные резервы позволят исполнить бюджетные и социальные обязательства даже при ухудшении ситуации. Проще говоря, снижать добычу Россия не собирается, к падению цен готова, а если кому-то что-то не нравится, пусть снижают сами.

Ровно эту позицию и высказывает российский министр энергетики Александр Новак в Вене 4 марта. Он предлагает сохранить добычу на уровне первого квартала до июня и посмотреть, что получится. Арабы настаивают, Новак упирается. Арабы грозят выйти из соглашения. Новак спешно улетает в Москву для консультаций и возвращается в Вену в пятницу, 6 марта, с окончательным "нет". Цена на нефть марки Brent, которая перед переговорами выросла с 52 до 55 долларов, обваливается более чем на 10 процентов, до 45 долларов за баррель. И это было только начало.

В выходные Саудовская Аравия обещает с 1 апреля увеличить добычу более чем на четверть по сравнению с февральским уровнем. Кроме того, государственная компания Saudi Aramco предлагает европейским покупателям российской нефти свою более качественную нефть по 25 долларов за баррель. Далее на стороне Саудовской Аравии в "нефтяную войну" вступают Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Они готовы наращивать добычу и давать скидки.

На этом фоне заявление "Роснефти" выглядит бледновато

"Роснефть" в свою очередь тоже заявляет, что готова увеличить добычу. Аж на 300 тысяч баррелей в сутки. Это, конечно, много. Но Saudi Aramco собирается увеличить добычу на 2 миллиона 300 тысяч баррелей в сутки, и на этом фоне заявление "Роснефти" выглядит бледновато.

После воинственных заявлений саудовцев в понедельник, 9 марта, цена на нефть обваливается до 35 долларов за баррель, причем в какой-то момент она опускается до 31 доллара за баррель.

В "Роснефти" откровенно радуются, предвкушая скорую гибель американских сланцевых компаний. Российские чиновники подсчитывают, на сколько хватит резервов при 35 долларах за баррель. В пятницу, 13 марта, первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявляет, что 35 долларов за баррель – это "новая устойчивая реальность", в которой России придется жить довольно продолжительное время.

Однако нефтяные аналитики с ужасом ждут, когда избыток предложения на нефтяном рынке приведет к тому, что все мощности для хранения сырья будут задействованы. Ряд банков предрекает отрицательные цены на нефть – производители и владельцы нефти вынуждены будут доплачивать тем, кто согласится забрать их товар и освободит хранилища. Единственный, кто сохраняет оптимизм, – глава "Роснефти" Игорь Сечин. 20 марта он прогнозирует, что после смерти американских сланцевых компаний нефть вернется к 60 долларам за баррель, и произойдет это, по его подсчетам, ближе к концу года. С похожим заявлением выходит в тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он пытается успокоить журналистов, заявляя, что обвал цен на нефть – это не катастрофа, что у России есть "солидный запас прочности", а нефтяной сектор США уже находится в "бедственном состоянии".

Но отсутствие хоть какого-то позитивного сценария толкает нефтяные цены все ниже. Баррель Brent на 35 долларах останавливается совсем ненадолго. Цена падает сначала ниже 30, а потом и ниже 25 долларов.

Нефтяное лобби стало все настойчивей требовать от американского президента ввести импортные пошлины и новые санкции в отношении России



С российской нефтью все обстоит еще хуже. Покупатели либо отказываются от поставок, либо требуют значительных скидок к биржевой цене. К концу марта стоимость российской нефти Urals падает до 10,5 доллара за баррель. Ниже 13 долларов бюджет практически не получает доходов от нефтяных компаний, а экспорт в Европу не окупается – доставка дороже. То есть экспортные цены для российских компаний по факту становятся отрицательными.

Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в дело не вмешался американский президент. Первое время он активно радовался дополнительному стимулу, который получили американцы в виде дешевого бензина. Но в какой-то момент нефтяное лобби стало все настойчивей требовать от американского президента ввести импортные пошлины и новые санкции в отношении России, а также прекратить военное сотрудничество с Саудовской Аравией. Так что Трамп решил сначала договориться по-хорошему.

Итак, что мы имеем в "сухом остатке". Россия подписала обязывающие документы, которые лишают национальные нефтяные компании существенной доли рынка, который был у России до того, как она отказалась сокращать добычу в начале марта. США формально не стали брать на себя никаких обязательств, и сланцевые компании – если цены начнут расти – снова будут вытеснять с рынка российских производителей.

Американский президент привел именно те аргументы, которые Путин не смог проигнорировать

Во всей этой истории меня лично поражают два обстоятельства. Во-первых, совершенно непонятно, почему Путин с Сечиным решили, что арабы будут воевать против американских компаний, а не против российских. А во-вторых, удивляет уверенность в том, что Трамп будет спокойно наблюдать, как уничтожается целая отрасль американской экономики. И судя по тому, насколько эффективным стал его телефонный разговор с Путиным, после которого Россия согласилась на все, американский президент привел именно те аргументы, которые Путин не смог проигнорировать.

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