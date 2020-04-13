Сотрудники управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу вызвали главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова для составления протокола, – передаёт издание.

По мнению ведомства, издание нарушило законодательство о СМИ. Претензии связаны с опубликованным материалом, в котором отсутствовало упоминание, что движение "Артподготовка" включена в список экстремистских организаций.

"Медиазона" отмечает, что 16 апреля, когда Смирнов должен явиться в редакцию, в Москве продолжит действовать карантин, включающий в себя ограничения на передвижения по городу.