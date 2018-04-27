Минюст внёс "Артподготовку" в список экстремистских организаций

Министерство юстиции России внесло в список организаций, запрещенных на территории России из-за экстремистской деятельности, движение "Артподготовка". В отношении его основателя Вячеслава Мальцева в России возбуждено несколько уголовных дел.

Согласно информации на сайте министерства юстиции, "Артподготовку" признали экстремистским движением на основании решения Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 года и апелляционного определения судебной коллегии по административным делам Верховного суда России от 28 февраля 2018-го.

"Артподготовка" – политический канал на YouTube, а также одноименное движение, созданные гражданином России Вячеславом Мальцевым, как считают в ФСБ – "с целью организации в России революции".

В ноябре прошлого года сообщалось, что Мальцев получил политическое убежище в одной из европейских стран.