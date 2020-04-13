Верховный суд США в мае рассмотрит дела о налогах Трампа

Верховный суд США объявил в понедельник, что в связи с эпидемией судьи впервые проведёт слушания в режиме телеконференции. В частности, судом будут рассмотрены дела, связанные с требованиями о предании огласке налоговых деклараций президента Дональда Трампа.

Официальный представитель Верховного суда Кэти Эрберг сообщила, что в мае судьям предстоит рассмотреть 10 дел. Все заседания будут проводиться в удалённом режиме - по рекомендации органов здравоохранения, информирует "Голос Америки".



Верховный суд редко прибегает к новым технологиям. Например, аргументы сторон до настоящего времени не записываются на видео. А звуковые трансляции никогда не велись в режиме реального времени. На этот раз, как отметила представитель Верховного суда, журналисты смогут, благодаря радио трансляции, следить за происходящим на заседании.

Шесть заседаний суда назначены на первую половину следующего месяца, с 4 по 13 мая, однако даты рассмотрения конкретных дел пока не называются.