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Верховный суд США в мае рассмотрит дела о налогах Трампа

Здание Верховного суда США, Вашингтон

Верховный суд США объявил в понедельник, что в связи с эпидемией судьи впервые проведёт слушания в режиме телеконференции. В частности, судом будут рассмотрены дела, связанные с требованиями о предании огласке налоговых деклараций президента Дональда Трампа.

Официальный представитель Верховного суда Кэти Эрберг сообщила, что в мае судьям предстоит рассмотреть 10 дел. Все заседания будут проводиться в удалённом режиме - по рекомендации органов здравоохранения, информирует "Голос Америки".


Верховный суд редко прибегает к новым технологиям. Например, аргументы сторон до настоящего времени не записываются на видео. А звуковые трансляции никогда не велись в режиме реального времени. На этот раз, как отметила представитель Верховного суда, журналисты смогут, благодаря радио трансляции, следить за происходящим на заседании.

Шесть заседаний суда назначены на первую половину следующего месяца, с 4 по 13 мая, однако даты рассмотрения конкретных дел пока не называются.

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