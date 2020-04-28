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Лицом к событию. Выбор Кремля: спасать людей или олигархию?

Лицом к событию. Выбор Кремля: спасать людей или олигархию?
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Лицом к событию. Выбор Кремля: спасать людей или олигархию?

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Почему Владимир Путин решет продлевать изоляцию, пересидеть эпидемию не трогая Фонд национального благосостояния? Какова альтернатива? Обсуждают политик из команды Алексея Навального Леонид Волков и муниципальный депутат, один из организаторов митинга «За жизнь!» в YouTube Юлия Галямина. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30581091.html

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