Лицом к событию. Выбор Кремля: спасать людей или олигархию?

Почему Владимир Путин решет продлевать изоляцию, пересидеть эпидемию не трогая Фонд национального благосостояния? Какова альтернатива? Обсуждают политик из команды Алексея Навального Леонид Волков и муниципальный депутат, один из организаторов митинга «За жизнь!» в YouTube Юлия Галямина. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30581091.html
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