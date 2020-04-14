Суд в Перми рассмотрит дело о "чучеле Путина" несмотря на карантин

Ленинский районный суд Перми назначил предварительное судебное заседание по делу о создании "чучела Путина" на 17 апреля. Троим обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы по статье о грубом нарушении общественного порядка. Процесс может пройти в закрытом режиме. С 19 марта суды должны рассматривать только самые безотлагательные дела.

11 января 2018 года в центре Перми к фонарному столбу неизвестные прикрутили чучело, у которого вместо головы была размещена фотография президента России Владимира Путина с надписью на лбу "Лжец". На его теле была приклеена надпись "Военный преступник Пыня В. В.

Позже на ютьуб-канале "Гроза Перми" появился видеоролик, где люди в камуфляжной форме и масках ведут человека с маской Путина по центру Перми, а потом привязывают чучело к столбу около ЦУМа.

В январе 2019 года полиция предъявила обвинение троим предполагаемым фигурантам дела о «чучеле Путина» – Александру Шабарчину, Данилу Васильеву и Александру Котову. Их обвиняют по части второй статьи 213 УК РФ («Грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По этой статье были осуждены участницы группы Pussy Riot за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Пермским активистам грозит до семи лет лишения свободы.

Максим Филиппов, который защищает Александра Шабарчина, рассказал Радио Свобода, что адвокаты обнаружили ряд нарушений, связанных с расследованием дела. В частности, адвокат указывает на то, что в качестве свидетелей, понятых и пострадавших Следственный комитет привлёк активистов молодёжного отделения пропрезидентской партии "Единая Россия".

Адвокат опасается, что судья может принять решения объявить процесс закрытым, поскольку один из подсудимых на момент совершения преступления был несовершеннолетним. "Думаю, что это всё не просто так. Видимо, попытаются посадить", — рассказал он Радио Свобода.