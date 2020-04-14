Правозащитники обратились к Путину после бунта в колонии Ангарска

Группа правозащитников и журналистов потребовали от российских властей провести независимое расследование бунта в колонии №15 в Ангарске в Иркутской области. В ходе беспорядков на прошлой неделе там, по некоторым данным, пострадали сотни людей. По официальной информации, есть погибший.

Обращение опубликовано на сайте правозащитного общества "Мемориал". Оно адресовано президенту России, председателю Следственного комитета и главе ФСИН, а также генеральному прокурору.

"По информации в Интернете и публикациям в СМИ можно предположить, что действия сотрудников носили характер превышения должностных полномочий", – говорится в заявлении. Его авторы просят допустить в колонию независимых правозащитников, членов Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области, журналистов и адвокатов. Они также призвали возбудить уголовное дело по факту смерти осужденного и отстранить на время расследования от обязанностей начальника колонии Верещака и начальника управления ФСИН по Иркутской области Сагалакова.

Среди подписавших обращение – Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, Лев Пономарёв, Сергей Давидис, Олег Орлов, Ольга Романова, Зоя Светова.

Бунт в колонии в Ангарске произошел после того, как один из заключенных Антон Обаленичев рассказал, что вечером 9 апреля он был необоснованно избит сотрудниками учреждения. Осуждённый записал видеообращение. На записи, как отмечают правозащитники, видны следы телесных повреждений в области горла, рук и тела.

20 других заключенных, возмущенных необоснованным, с их точки зрения, избиением Обаленичева, нанесли себе порезы вен. Позднее всех их вывезли с территории колонии, и где они сейчас, до сих пор не ясно.

10 апреля осуждённые в колонии №15 отказались выйти на зарядку, потребовав объяснить происходящее. Днём, после приезда в колонию начальника областного управления ФСИН, начался бунт. На территорию учреждения был введён спецназ.

По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар, который не могли потушить около десяти часов. При разборе завалов позднее нашли тело заключенного с признаками насильственной смерти.

Иркутское управление ФСИН обвинило в поджоге осужденных. Инициатором беспорядков, по данным руководства колонии, стал один из злостных нарушителей внутреннего распорядка. По факту произошедшего возбудили уголовные дела по статье о "дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

Фонд "Русь сидящая" после бунта в Ангарске обратился к двум специальным докладчикам ООН, с тем чтобы они призвали российские власти к расследованию фактов применения силы в колонии и оказанию медицинской помощи пострадавшим.

По информации сайта "Сибирь.Реалии", девять заключенных, пострадавших во время беспорядков в Ангарске, поступили с травмами в медицинский изолятор колонии №6 в Иркутске. Одного из них пришлось нести на носилках, остальные тяжело передвигались, сообщили в общественной организации "Сибирь без пыток".