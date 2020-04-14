На дагестанского журналиста Гаджиева завели ещё одно дело

Против журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева возбудили ещё одно уголовное дело. Его обвинили в участии в деятельности экстремистской организации, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Гаджиева Арсена Шабанова.

Дело было возбуждено 27 марта. Кроме Гаджиева по нему проходят ещё три человека, которые, по версии следствия, с 2009 года приняли участие в деятельности организаций "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" и "Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа", признанных в России террористическими.

Абдулмумин Гаджиев был арестован в середине июня 2019 года. По версии прокуратуры, он вступил в "преступный сговор" с основателем благотворительного фонда "Ансар" Исраилом Ахмеднабиевым. В своих статьях Гаджиев якобы побуждал читателей вносить пожертвования на счета фонда, который, как полагает следствие, передал не менее шести миллионов рублей членам запрещённого в России "Исламского государства". При этом в материалах дела нет ни одной ссылки на подобные публикации.

Сам журналист отрицает обвинения. Коллеги Гаджиева считают уголовное дело сфабрикованным. Освободить Гаджиева потребовал международный Комитет по защите журналистов. Российские журналисты выпустили видео в поддержку Абдулмумина Гаджиева и провели серию одиночных пикетов. Они заявили, что уголовным делом власти пытаются запугать всю редакцию издания "Черновик", в котором работал арестованный.

В марте суд в Махачкале продлил арест Гаджиева до 13 мая.