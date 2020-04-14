В люберецкой больнице девять врачей заразились коронавирусом

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы выявлен коронавирус. Тесты они сдавали с 3 по 13 апреля. Об этом изданию РБК рассказал сотрудник хирургического отделения госпиталя Игорь Микаелян.

По его словам, изначально больница не была предназначена для инфекционных больных, но в связи с пандемией под приём пациентов с коронавирусом было перепрофилировано более ста коек. При этом больных в приёмном покое никто не разделял, не было "чистой" и "грязной" зоны, а у многих медиков отсутствовали средства индивидуальной защиты.

Сейчас из-за заражения врачей на карантин закрыты три отделения больницы – невролог­ическое, терапевтиче­ское и кардиологическ­ое.

За последние сутки в России выявлено 2774 случаев заражения коронавирусом нового типа в 51 регионе. Умерли 22 человека.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 21 102 случая COVID-19 в 82 российских регионах. Число смертей достигло 170.

В Москве за сутки заболели 1016 человек, в Московской области – 75, в Санкт-Петербурге – 78. Эти три региона по-прежнему лидируют по числу инфицированных.