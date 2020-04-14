Эпидемиолог Минздрава рассказал об особенностях коронавируса

Новый коронавирус, вызывающий инфекцию COVID-19, обладает в сотни и даже тысячи раз большей способностью заражать людей, чем вирус обычного сезонного гриппа. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" завил академик РАН, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

По его словам, ситуацию осложняет то, что воздушно-капельным путём вирус может передаваться на большее, чем считалось, расстояние. Брико упомянул результаты исследования, о котором ранее сообщили специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. В их отчете говорилось, что максимальное расстояние, которое может преодолевать коронавирус, составляет 4 метра.

РБК также приводит сведения физика из Массачусетского технологического института Лидии Буруиба. Она говорила, что при определённых условиях облако капель, образующихся при чихании и кашле больного COVID-19, может пролететь 7–8 метров.

По словам Брико, эти данные нужно учитывать, однако дистанцию 2 метра академик считает достаточной, чтобы защититься от заражения в большинстве случаев.

12 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Москве за нарушение социальной дистанции в течение суток оштрафовали свыше 1300 человек. В указе мэра Сергея Собянина предписывается соблюдать дистанцию в полтора метра.