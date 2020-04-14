Барак Обама поддержал кандидатуру Джо Байдена на пост президента

Бывший президент США Барак Обама 14 апреля выразил официальную поддержку бывшему вице-презиенту Джо Байдену, борющемуся за номинацию кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. Как отмечает Reuters, заявление Обамы должно консолидировать силы демократов.

"Выбрав Джо на пост вице-президента [в моей администрации], я принял одно из лучших своих решений, и мы стали близкими друзьями. И я верю, что Джо обладает всеми качествами, которые необходимы сейчас президенту", сказал Барак Обама в видеообращении к избирателям.

Официальная поддержка со стороны Обамы последовала после того, как последний из остававшихся соперников Байдена в гонке среди демократов, сенатор Берни Сандерс, официально поддержал кандидатуру Байдена в понедельник.

Спустя три года после окончания президентства Обамы он и его супруга Мишель, по-прежнему, пользуются огромной популярностью в рядах Демократической партии, отмечает "Голос Америки" в публикации, посвящённой заявлению Барака Обамы.