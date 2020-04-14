Главред "Новой газеты" ответил Кадырову на угрозы

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов ответил президенту Чечни Рамзану Кадырову, который накануне обвинил издание в "античеченской травле" и пригрозил смертью журналистке издания Елене Милашиной.

В комментарии интернет-сайту Znak.сom Муратов заявил, что когда Кадыров или его пресс-секретарь пришлют в редакцию письмо, в котором будут изложены внятные аргументы несогласия со статьёй, опубликованной в "Новой газете", он непременно его напечатает. Главред подчеркнул, что "предложение действительно вплоть до 30 апреля".

Он также назвал Кадырова "бьюти-блогером" и отметил, что глава Чечни опубликовал свои посты про "Новую газету" в телеграмме, который "мечтал заблокировать Роскомнадзор" и который сам Муратов не считает официальным источником. "В сообщении американского мессенджера Рамзан Ахматович Кадыров упрекает нас в том, что мы являемся трансляторами американских ценностей. Поэтому мы не читаем телеграм!", – заявил Муратов.

Вместе с тем он попросил корреспондента Znak.com опубликовать и "добрые слова" в адрес Кадырова. Муратов подчеркнул, что глава Чечни оплатил лечение одного из российских детей, страдающих от смертельного заболевания – спинальной мышечной атрофии. Главный редактор отметил, что не может это не приветствовать, и что если ему предложат пожать руку Кадырову, он безусловно это сделает.

Накануне Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале, а также на своей странице в инстаграме, резко высказался в адрес "Новой газеты" и редактора отдела спецпроектов издания Елены Милашиной. Поводом для этого стал её материал о преследованиях в Чечне людей, зараженных коронавирусом, в связи с чем, как написала Милашина, "они начали скрывать свою болезнь и умирать дома", а "Кадыров публично приравнял зараженных коронавирусом к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами".

Глава Чечни обвинил "Новую газету" в "откровенной лжи", "продажности" и работе на западные спецслужбы, призвал ФСБ и корпорацию "Газпром", которую он ошибочно посчитал спонсором издания, разобраться с ним, а кроме того намекнул на возможность физического устранения Елены Милашиной.

"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! – написал Кадыров. – Один возьмёт на себя этот груз ответственности и понесёт по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!".