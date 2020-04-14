Зеленский призвал не поддаваться панике из-за пожара в зоне АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не поддаваться панике из-за пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В видеообращении к украинцам Зеленский сказал, что угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. По последним данным, открытый огонь в Зоне отчуждения не наблюдается, добавил Зеленский.

Ранее во вторник стало известно, что пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. С заявлением выступил исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов. По его словам, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется. По имеющимся данным, всё в целом в норме, написал Фирсов в Фейсбуке.

Издание «Украинская правда» сообщило, что Владимиру Зеленскому о ликвидации пожара доложил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Одновременно Чечеткин отметил, что необходимы еще несколько дней, чтобы погасить тление.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4-го апреля. Спустя 9 дней член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко написал в Фейсбуке, что огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах от хранилищ радиактивных доходов.

В то же время другой чиновник, Владимир Демчук из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, заявил, что пожар не несёт угрозы для АЭС и хранилища отходов. В соцсетях, по словам Демчука, распространяются фейки.

По подозрению в причастности к пожару задержаны два человека.

Управление МЧС по соседней Брянской области России во вторник сообщило, что пожары в Чернобыльской зоне на радиационный фон в регионе не повлияли.