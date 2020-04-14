Зловещий ветер Чернобыля. Чем грозят пожары рядом с ЧАЭС

На фоне борьбы с коронавирусом украинским властям приходится справляться еще с одной проблемой – масштабными пожарами в зоне отчуждения вокруг закрытой в конце 2000 года Чернобыльской атомной электростанции. Дым от пожаров может переносить радиоактивные частицы на большое расстояние, и жителям Киева, которые заперты в своих квартирах на время карантина, теперь, возможно, придется закрыть и окна – чтобы дым с этими частицами не попал внутрь их домов.

В районе Чернобыльской АЭС лет горит уже вторую неделю. В понедельник огонь приблизился к Припяти и достиг территории в нескольких километрах от хранилищ радиоактивных отходов и самой атомной станции. Прошедший накануне дождь помогает спасателям в борьбе с распространением пламени: по последней информации властей, открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет. Экологи и представители общественных организаций тем временем призывают власти развить необходимую пожарную инфраструктуру в Чернобыльской зоне, чтобы предотвратить такие пожары в будущем.

Власти: объект "укрытие" и хранилища ядерных отходов не пострадают

Чернобыльскую АЭС окружает тридцатикилометровая зона отчуждения, которая после аварии подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами. В последние годы здесь часто возникают лесные пожары. Один из крупнейших произошёл весной 2015-го: тогда горело более 300 га леса. Очередной масштабный лесной пожар начался в Чернобыльской зоне 3 апреля 2020 года. В следующие два дня ветер резко усилился, и огонь начал распространяться дальше на северо-восток. Дойдя до реки Уж, пламя перекинулось на молодые сосны и березы, что еще больше усилило горение. 4 апреля чернобыльскую гарь чувствовали жители некоторых районов Киева. 10 апреля ситуация с задымлением столицы повторилась. Центр ядерной безопасности Украины сообщает, что к вечеру вторника ветер изменит направление и загрязненный пожарами в зоне отчуждения воздух снова попадет в Киев. Медики рекомендуют закрывать окна и не выходить на улицы. К тушению пожаров в лесах вокруг ЧАЭС привлечены свыше 400 спасателей, 100 единиц техники и авиация. Огонь уничтожил более десяти бывших сел рядом со станцией, пострадали и погибли сотни животных. В Ассоциации чернобыльских туроператоров, некоторые сотрудники которой находятся непосредственно в зоне, 13 апреля сообщили, что пламя приблизилось и к хранилищу высокоактивных радиоактивных отходов "Подлесный".

"Огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный". Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. У меня два варианта: или в Кабмин не доводят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86-м году", –написал в понедельник в фейсбуке член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. По его данным, 13 апреля огонь двигался в сторону атомной электростанции, так как туда дул ветер. Спустя несколько часов после публикации этой информации в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили, что полыхающие в зоне пожары не представляют опасности ни для объекта "Укрытие" над разрушенным в результате аварии чернобыльским реактором, ни для хранилищ с радиоактивными отходами, ни для главной туристической достопримечательности этих мест – города-призрака Припять. В новом сообщении от 14 апреля Ярослав Емельяненко отметил, что "власти Украины на 11-й день пожара осознали проблему и выделили отдельный бюджет для ее решения. В борьбе с огнем также помогает дождь, который прошел в Киевской области".

По последним данным ГСЧС, "открытого огня в зоне уже нет, наблюдается лишь незначительное тление лесной травы в некоторых местах". Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что лес вокруг хранилищ радиоактивных отходов, включая "Подлесный", давно вырубили именно для того, чтобы в случае подобных ЧП огонь не подобрался к хранилищам. Президент Украины Владимир Зеленский лишь на 10-й день пожаров выразил обеспокоенность ситуацией, разворачивающейся в зоне отчуждения возле ЧАЭС. Глава государства пообещал, что "выводы не заставят себя ждать", и отметил, что "общество должно знать правду и быть в безопасности".

Экологи: "Дым может переносить радиацию"

Пожары в Чернобыльской зоне опасны тем, что горячий воздух переносит осевшие после аварии в 1986 году радиоактивные вещества на другие территории. Они могут попасть в легкие человека, когда дым достигает населённых пунктов, радионуклиды также могут оказаться в продуктах, выращенных на загрязнённой земле. Как далеко из-за пожаров могут разноситься радиоактивные вещества из Чернобыльской зоны отчуждения? На этот вопрос отвечает представитель украинской общественной организации "Экодействие" Елена Мискун:

– Сейчас сложно спрогнозировать, в каких масштабах и на какое расстояние могут быть перенесены радиоактивные частицы из-за огня. Это зависит от розы ветров, от силы воздушного потока и многих других метеорологических факторов. Безусловно, следует учитывать, на каких именно территориях горел или горит лес, поскольку не вся зона отчуждения в одинаковой мере загрязнена радиацией. После трагедии на ЧАЭС загрязнение происходило мозаично, поэтому если пылает участок с высоким уровнем радиации, то и радиоактивных материалов будет перенесено больше. Если говорить о том, какая часть Украины может пострадать, то можно вспомнить, как развивались события после Чернобыльской аварии – тогда радиоактивное облако накрыло Западную Европу, повышенный уровень радиации фиксировали даже в скандинавских странах.

– За минувшие одиннадцать дней пожаров по крайней мере дважды дым и запах гари из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне проникали в некоторые районы Киевской области и Киева. Насколько это опасно для здоровья людей?

– Огонь не увеличивает радиоактивный фон в зоне отчуждения, а дым, конечно же, может переносить радиацию. Однако измерять ее на той территории, где оседает дым, довольно сложно. Облака из дыма и радиоактивных частиц не такие концентрированные, как это было после аварии. Очевидно, что радиоактивный фон в этом случае может повышаться, хотя его уровень не должен быть большим. Но риски того, что радиоактивные частицы могут переноситься на большие расстояния, сохраняются.

– Есть ли опасность для здоровья спасателей, которые ведут борьбу с огнем в зоне?

– Уровень радиации там остается таким же, как и был до пожара. Опасность есть для пожарных, поскольку там есть участки с очень высокими уровнями радиации. Поэтому власти предпринимают меры, чтобы одни и те же пожарные не находились в зоне отчуждения слишком долго, чтобы чаще происходила их смена, – отмечет эколог Елена Мискун.

Злоумышленники арестованы, власти усиливают ответственность за поджоги

Руководитель главного управления ГСЧС Украины по Киевской области Василий Слободяник назвал причиной пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС преднамеренный поджог сухой травы жителями близлежащего к зоне отчуждения села Раговка Иванковского района Житомирской области. Известно, что полиция задержала и предъявила подозрение 27-летнему жителю Раговки, который признался, что поджигал траву ради развлечения, но когда огонь ветром понесло дальше, не смог его потушить. Позже были задержаны еще двое молодых людей, поджигавших растительность. Огонь от загоревшейся травы очень быстро перебросился на зону отчуждения ЧАЭС, где, по предварительным данным, выгорело более 200 га леса. Убытки оцениваются в десятки миллионов гривен. 13 апреля депутаты Верховной рады приняли закон, который существенно ужесточает наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание сухой травы. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах установлен штраф в размере от 4590 гривен до 15 300 гривен (от почти 170 до более 560 долларов) или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет. За поджог травы штраф составит от 3060 гривен до 6120 гривен (от 112 до 225 долларов) или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Экологи и представители общественных организаций призывают власти развивать необходимую пожарную инфраструктуру в Чернобыльской зоне, чтобы предотвращать пожары в будущем. Очевидно, что власти не были готовы к такому масштабному ЧП в зоне отчуждения. Некоторые очаги пожаров располагаются там в таких местах, к которым невозможно подвезти технику. На развитие необходимой инфраструктуры, как считают эксперты, потребуется несколько лет, а огонь с новой силой из-за возможной жары может вспыхнуть в Чернобыльской зоне уже в ближайшее время.