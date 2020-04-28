Лицом к событию. Любовная лирика президента РФ

В последнем обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что "Для нас главное - это люди, их жизнь" и призвал их продолжать исповедовать философию любви. Руководствуется ли он сам такой философией? В нашем опросе приняли участие Любовь Соболь, Виктор Шендерович, Сергей Марков, Александр Рар, Дмитрий Гудков. Гости программы "Лицом к событию" политики Яков Якубович и Леонид Гозман.
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