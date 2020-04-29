Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Лицом к событию. Любовная лирика президента РФ

Лицом к событию. Любовная лирика президента РФ
Embed
Лицом к событию. Любовная лирика президента РФ

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

В последнем обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что "Для нас главное - это люди, их жизнь" и призвал их продолжать исповедовать философию любви. Руководствуется ли он сам такой философией? В нашем опросе приняли участие Любовь Соболь, Виктор Шендерович, Сергей Марков, Александр Рар, Дмитрий Гудков. Гости программы "Лицом к событию" политики Яков Якубович и Леонид Гозман.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG