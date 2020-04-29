Время Свободы: "Президент - действующее лицо, а Путин бездействует"
Российская оппозиция провела он-лайн митинг с требованием к властям оказывать помощь населению в условиях пандемии, а не переписывать Конституцию***В центре Петербурга появился мемориал памяти врачей умерших от коронавируса*** Президент Южной Осетии распорядился о временном переименовании Цхинвали в Сталинир – в честь Иосифа Сталина
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