Число заболевших COVID-19 в России превысило три тысячи за сутки

За последние сутки в России выявлено 3388 случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли 28 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 24 490 случаев COVID-19. Число смертей достигло 198.

В Москве заболели 1774 человека, в Московской области – 272. В тройку лидеров по числу заболевших вошла Мурманская область — там выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Регион обошёл по этому показателю Санкт-Петербург, где за последние сутки заболели 130 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся более 130 тысяч человек. Проведено более полутора миллионов тестов.

В мире число заболевших СOVID-19 превысило два миллиона. Умерли более 125 тысяч пациентов. Больше всего заболевших в США – более 600 тысяч. С начала эпидемии в Соединённых Штатах умерли более 26 тысяч человек.

В Европе больше всего заболевших в Испании — более 174 тысяч человек. На втором месте по этому показателю Италия. Там коронавирус диагностирован почти у 162 с половиной тысяч пациентов. На третьем месте — Франция, где выявлено более 143 тысяч случаев COVID-19.

На днях власти Испании и Италии объявили о постепенном снятии ограничений, принятых ранее для борьбы с распространением инфекции. Всемирная организация здравоохранения призвала государства, смягчающие ограничения, не делать поспешных шагов.