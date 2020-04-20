Олигарх на субботнике. Яков Кротов – о трудах В.И. Ленина

Апрель 1920 года был для Владимира Ленина месяцем напряжённого труда. Ленин подписывал бесчисленные распоряжения, которые Николаю Романову не приснились бы в страшном сне: поручить Главлескому снабдить Московтоп спичками. В начале апреля Ленин провёл IX съезд партии, к 27-му числу окончил книгу "Детская болезнь левизны в коммунизме". На съезде Ленин победил тех, кто обвинял его в создании олигархии. Слово звучало в течение всего съезда. Лучше всего сказал Яков Яковлев, председатель харьковского губкома: "Мы предпочитаем гениальную олигархию [Ленина] – посредственной олигархии".

День 23 апреля Ленин, отдыхая после юбилейных торжеств, посвятил чтению книги "Благочестивые размышления". Автор Иван Скворцов, ровесник Ульянова, достигший поста главного цензора России и благополучно умерший в 1928 году. Заголовок призван направить книгу в руки верующих, но это ранний образчик кремлёвского свободомыслия. От имени пролетариата Скворцов обращается к религии с гимном труду: "Ваша эксплуататорская церковь, слуга всех угнетателей и сама угнетательница, призывает к лишениям. Я отберу у вас собственность, которая обеспечивала вам бездельное и роскошное существование, я поставлю вас в такие условия, что вам тоже придется работать. Нет места вере на паровозе, на трамвае, на фабрике. В великой борьбе и в великих страданиях этой борьбы рождается новое человечество: человечество работников, машинистов, вагоновожатых. Не заклинаниями, не молебнами, не ворожбой надеется оно подчинить себе силы природы, а дальнейшей упорной, настойчивой работой познания".

Трижды "работать" в одном абзаце.

Отдохнув на атеисте, Ленин 1 мая три часа носит брёвна, а затем едет на "Трёхгорную мануфактуру". Субботник 1920 года – инициатива не снизу, он проводился по решению IX съезда, то есть был обязательным для членов партии. В Кремле Ленин таскал брёвна с курсантами, иными словами, с военнослужащими, выполнявшими приказ. На "Трёхгорке" же рабочие вышли работать только для того, чтобы получить дополнительный паёк. Работница "Трёхгорной мануфактуры" Евдокия Старостина вспоминала: "Председатель партийной ячейки Горшков сказал, что всем участникам субботника будет выдан особый паек… Обещали всем выдать по фунту ситного, по полфунту колбасы или ветчины и по восьмушке конфет. К моменту выдачи выяснилось, что продуктов не хватает на всех, и норму пришлось урезать: хлеба получилось по полфунта, колбасы по четверть фунта, только конфет запасли, сколько полагалось".

Переведём недовольство в цифры по метрической системе. Обещали всем выдать по 450 грамм белого хлеба, по 220 грамм колбасы или ветчины и по 60 грамм конфет. В это время кремлёвский ("совнаркомовский") паёк для 370 человек (и 900 их домашних) был 300 граммов муки, столько же рыбы, 375 граммов мяса, 15 граммов соли, 30 граммов сахара. Но был и спецспецпаёк для самой верхней верхушки. Например, 27 ноября 1920 году Ленину выдали 4,5 кг ржаной муки, 0,9 кг манной крупы, 1,2 кг сыра, 60 гр. чаю, 0,9 кг сахара, 0,9 кг икры, 0,1 кг кофе, 0,9 кг сала, 0,9 кг сливочного масла и 100 штук папирос.

В июне 1920 года московские чекисты докладывали Ленину, что в городе люди "обеспечены только на пять дней в месяц… Каким-то путем они это добывают, ибо мрут не все". В январе-марте 1920 года в Москве смертность составила 40 человек на 10 тысяч, в Петербурге 79. Николай Каменев предлагал "расстреливать каждого, приобретающего что-либо сверх пайка". Ленин весь апрель 1920 года решал вопрос о том, где хранить золотой запас, отбитый у колчаковцев. Но с трибуны он сказал работникам "Трёхгорки": "Буржуи оставили нам худое корыто; золота у нас мало". Тем не менее в конце того же 1920 года директор фабрики заявлял, что рабочие, "изнуренные постоянным недоеданием, в массах стали покидать места, в поисках лучших продовольственных условий". Тут Ленин и придумал НЭП.

Кондитер – это несолидно, а Пресня – это баррикады, героизм, самопожертвование

Ленин поехал на Пресню не случайно. На IX cъезде Ильича обвинили в отрыве от "народной массы" и говорили о необходимости ротации, чтобы в политбюро было больше людей "с мест". В ответ Борис Волин заявил, что Ленин очень даже связан с "местом". Но какое место, не уточнил, а оно было немного легкомысленное: кондитерская фабрика №3. Как раз в начале апреля Ленину вручили постоянный билет за №1 члена Моссовета от рабочих этой фабрики. Фабрику эту отобрали у француза Шарля Сиу. Ленин переименовал фабрику в "Большевик". Спустя сто лет новый владелец Борис Минц тут создал ещё и Музей русского импрессионизма, из своей личной коллекции. В 2020 году сбежавшего в Британию Минца и сыновей заочно арестовали, обвинив в краже полумиллиарда долларов.

Кондитер – это несолидно, а Пресня – это баррикады, героизм, самопожертвование. И вот 19 апреля Ленин выступает на съезде рабочих текстильной промышленности, а "Трёхгорка" ведь текстильное предприятие. Речь содержала два главных момента, милитарный и религиозный. Труд – это война, пролетариат должен проявить "на фронте труда такие же неслыханные чудеса, какие он проявил на кровавом фронте".

Ленин – гений когнитивного диссонанса, сшибки. Лев Троцкий на IX съезде партии призвал к всеобщей милитаризации, заявив: "Человек есть довольно ленивое животное". Ленин тогда промолчал, но и до этого, и после он проповедовал совсем другое. Зачем же "в лоб"? Потом Ленин то же сделал со Сталиным, который требовал просто запретить нации, а Ленин предложил союз наций. То есть запретить, но сделать вид, что это они расцвели.

В том же апреле 1920 года Ленин написал для газеты "Коммунистический субботник" статью "От разрушения векового уклада к творчеству нового". Он даёт чёткое определение: "Коммунистический труд … есть бесплатный труд на пользу общества". Ещё цитата: "Труд добровольный, труд вне нормы, труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу, труд, как потребность здорового организма". Добровольный и бесплатный. И тут же: "Субботники, трудовые армии, трудовая повинность – вот практическое осуществление в разных формах социалистического и коммунистического труда".

"Добровольный" и "повинность", "армия". "Добровольно-принудительный" именно тогда родилось. Ещё одна важная характеристика труда: "сознательность". Слово стало важнейшим в кремлёвской риторике, а обозначало оно два параметра – труд бесплатный и рабский: "Пусть каждый рабочий проникнется сознанием того, что он правит страной". Сознание заменяет реальность. Ты голоден, но проникнись сознанием, что ты сыт. Ты раб, но проникнувшийся сознанием своей свободы.

В реальности после переворота рабочие были от управления отстранены всерьёз и навсегда. Именно это вызвало оторопь у марксистов Запада во главе с Карлом Каутским. Это абсолютно противоречило всей теории, да и практике Парижской коммуны, как бы ограниченна та ни была. Путч – это ещё ладно, как средство привести пролетариат к власти, но путч во имя свободы, за которым следует диктатура одного лица, – это как-то того… не того…

Так что в конечном счёте ленинские рассуждения о труде оказываются жутковатым подражанием той самой религии, которая была ему так ненавистна. Видел в "боженьке" конкурента, потому что труд – это "жертва": "Героизм трудящихся масс, сознательно приносящих жертвы делу победы социализма". Жертвы оказались не напрасны. Во всяком случае для тех, кто и сегодня занимает правильное место в том, что Ленин так откровенно назвал в 1920 году олигархией.

Яков Кротов – историк и священник, ведущий рубрики Радио Свобода "Между верой и неверием"

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