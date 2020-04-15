Ветеранские организации попросили Путина перенести парад 9 мая

Ветеранские организации попросили президента России Владимира Путина перенести традиционный Парад Победы с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщает ТАСС.

Подписи под обращением руководители трёх ветеранских организаций. "Просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда ... парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", - говорится в обращении.

В этом году российские власти запланировали масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде было запланировано участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники, на торжества были приглашены лидеры мировых государств, участие подтверждали главы Франции, Индии, Кубы, Венесуэлы и Чехии.

Изначально российские власти отрицали возможности переноса мероприятия. Министерство обороны рассматривало возможность провести его без зрителей, писали "Открытые медиа". Позднее источник Znak.com предположил, что парад может быть перенесён на 24 июня.

Накануне депутаты Госдумы приняли законопроект, переносящий отмечающуюся в России памятную дату окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

В марте Думой был принят закон о всероссийской минуте молчания. Минута будет объявляться в 12 часов 15 минут по московскому времени 22 июня. В это время в 1941 году народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов обратился к гражданам с сообщением о вступлении страны в войну.