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Депутаты Госдумы перенесли день окончания Второй мировой войны

Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

Депутаты одобрили в окончательном чтении законопроект об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат. Документ называет новым Днём воинской славы "3 сентября – День окончания Второй мировой войны".

В действующем законодательстве таким днём указано 2 сентября. Теперь эту дату исключат.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы указали, что "решающий вклад в завершение Второй мировой войны внесла победа Советского Союза над Японией в 1945 году".

В тот год 3-е сентября было признано в СССР государственным праздником - Днем Победы над Японией. Но вскоре день стал рабочим и со временем как праздник забылся, отмечает "Интерфакс".

Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года. Это произошло на борту американского линкора «Миссури». Событие завершило Вторую мировую войну.

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