"Я календарь переверну": Рунет о переносе конца Второй мировой

Российский парламент убедительно доказал: что бы ни происходило в стране, он всё равно готов заниматься важнейшими историческими вопросами - во вторник Госдума официально решила, что днём окончания Второй мировой войны теперь будет считаться третье сентября (а не второе, как это было раньше).

Андрей Десницкий:

Кто о чем - а Госдума о едином на потребу. О самом актуальном!

Россия в глобальной политике:



Приятно, что в этот непростой период Государственная дума ФС РФ живет не только в дольнем, но и в горнем мире. Нижняя палата парламента приняла решение отмечать День окончания Второй мировой войны не в день ее реального окончания, 2 сентября, а днём позже, 3 сентября. По мнению Комитета по обороне, "предложенная формулировка символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества".



Грань между состояниями - очень тонкое, трудно уловимое явление. Не так просто ее ухватить, но нужно, ведь все мы живем в условиях эфемерного перемещения из тени в свет и обратно... Ходить по грани - это вообще мужественный подход, присущий нашему народу. Будем ждать и дня скорби 23 июня, который будет символизировать переход от состояния мира к войне, а также новогоднего празднования 2 января, символизирующего переход от состояния прошлого года в состояние следующего.

Владимир Нимлас:

Я календарь переверну и снова День окончания Второй мировой войны

Наталья Фомичёва:

Шуфутинский, похоже, гораздо влиятельнее, чем мы думали.

Александр Морозов:

Это интересно. Потому что капитуляция была подписана 2 сентября. И ранее праздновался этот день. Но, действительно, "первый день мира" начался на следующее утро, т.е. 3 сентября. Для сравнения: вот, допустим, брак. С какого дня вы его считаете? Допустим, 2 сентября вы регистрируетесь в ЗАГСе (но это неприятная, травмирующая обе стороны процедура. Которую лучше вытеснить из памяти). А вот на следующий день утром начинается "новая жизнь". И таким образом, 3 сентября и является "днем праздника". Потому что вы тем самым отмечаете не факт "окончания старой жизни через регистрацию брака", а факт начала новой жизни (уже в браке). Логично?

Олег Козырев:

Дед Миша мой сосед по коммуналке, воевавший с японцами, еще в советские времена 2 сентября отмечал. В день капитуляции Японии

Антон Орехъ:



Депутаты вернулись к любимому делу - продолжают громить фашистов и самураев. С элементами переписывания истории.



Ольга Галицкая:

То есть, стадо недоумков и дармоедов считает себя вправе фальсифицировать историю. Собирается изменить законную и общепризнанную историческую дату окончания Второй мировой 2 сентября, чтобы нагадить всем сразу, противопоставив себя другим странам.

Медиатехнолог:



Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны на День памяти жертв терактов.

Следует ждать признания атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки терактами? В России любят клеймить американцев за атомные зверства в Японии. Это было бы последовательным шагом.

Иван Курилла:

Итак, Вторая мировая у нас теперь закончилась не 2 сентября, а 3. Непонятно, почему, - если в Европе расхождение объясняется тем, что "когда у них еще 8-е, у нас уже 9-е мая"), то тут-то все наоборот. Могли бы на 1 сентября перенести.

Кажется, про 3 сентября - день памяти бесланских детей (день штурма школы) в Думе уже не помнят.

Ну и появляется гипотеза, что парад Победы теперь будут переносить на эту дату.

Аркадий Дубнов:

Эта календарная правка историко-патриотической скрепы в преддверии пика пандемии чуждой Отечеству заразы может означать одно, - именно на 3 сентября, скорее всего, будет перенесён и парад Победы.

Ведь «к 9 мая Россия ещё не справится с коронавирусом», сказала на днях Татьяна Голикова.

Кремлевские идеологи очевидно сочли невозможным пускать ракеты и танки по Красной площади 2 сентября, ведь это могут расценить, как празднование в этот день в 1945 году церемонии капитуляции Японии не где-нибудь, а на американском линкоре «Миссури».

Да и Главкомверх, наверное, к осени, вернётся к людям с дачи...

Екатерина Барабаш:

То, что охотнорядские думаки перенесли дату окончания Второй мировой со 2 сентября на 3-е, даже не удивляет. В мае-то парада уже не получится, а хочется, но не хочется со всем миром - у нас собственная гордость. Хорошо, что хоть на сентябрь перенесли, а могли бы на декабрь или вообще Вторую мировую отменить. Но то, что в день страшной Бесланской трагедии повсюду будут греметь салюты, бодрые марши и "можем повторить", а про Беслан ни слова не скажут... нет, тоже уже не удивляет.

Алексей Венедиктов:

Госдума этого созыва решила пробить дно. Устроить праздник в день памяти. 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата освобождения заложников в Беслане, это дата памяти 333 погибших. В том числе 186 детей.

Эта дата установлена законом РФ от 2005 года. День солидарности, день памяти.

Как бы ее перекрыть праздником, думают государственные мужи – депутаты Госдумы.

А давайте на эту же дату поставим праздник – окончание Второй Мировой и победа над Японией. Святое дело.

В Беслане будет солидарность и траур, а мы всю страну поднимем на праздник. Нечего вспоминать про Беслан.

И ничего, что Вторая мировая закончилась не 3 сентября, а 2 сентября. И ничего, что капитуляцию именно 2 сентября принимал и советский генерал. Они же не про это.

Пора забыть про Беслан.

Хватит, нагоревались.

Подлость.

Екатерина Винокурова:

Третье сентября для России - навсегда уже штурм Бесланской школы номер один.

День, когда массово погибли дети. Один из самых страшных дней нашей истории.

Нет ничего страшного в том, чтобы оставить праздником окончания Второй Мировой Войны 02.09, а третьего всей нацией вспоминать жертв терактов.

Яков Кротов:

Перенос дня окончания Второй мировой со 2 сентября 3-е - хорошая новость. До сих пор мне приходилось объяснять, что 9 мая - это лично Сталин распорядился специально, чтобы не праздновать в один день со свободным миром, а разные отдельные господа зря думают, что это из-за разницы в часовых поясах или процедур подписания.

3 сентября - это уже серия. Именно Сталин лично в 1945 году определил этот день для празднования конца Второй мировой. Хотя в этот день ничего не произошло: капитуляция была подписана накануне (в том числе, российским генералом) в 9 утра по Токио, что и в Москве, думаю - разница 6 часовых поясов, то есть, в крайнем случае, в Москве было раньше, 1 сентября. Единственное, что произошло - Сталин выступил по поводу подписания акта о капитуляции. То есть, празднуется не само окончание войны, а выступление вождя по поводу окончания войны.

Так что и 9 мая, и 3 сентября - попросту изуверский приём контр-пропаганды, создания железного хронозавеса между Россией, её империей и всем прочим миром.

Максим Амелин:

Два депутата спорили: какого

числа война закончилась? — «Второго», —

один. — Другой: «Нет, третьего». — «Да ну,

чушь не пори. Народом чтится свято

в законе обозначенная дата,

когда мы точно выйграли войну, —

Второе сентя…» — «Третье. Даж обидно,

что разницы большой тебе не видно.

Лет семист пять прошло, а как вчера…

О чём тут спорить? — ясно же, и надо

уже готовить площадь для парада,

точить штыки и чистить кивера». —

«Незыблем Славы День, как День Победы

девятого, а не восьмого, — деды

так завещали…» — «Ну ты деловой!

Бог тройку любит». — «Я на двойке вырос…»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А в спину им дышал коронавирус,

пупырчатой качая головой.